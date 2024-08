Egyszerű magyarázata van a Red Bull főmérnökének arra, miért szenved annyira Perez Verstappenhez képest

A Red Bull gőzerővel próbál Sergio Pereznek túllendülni jelenlegi nehéz helyzetén. Milton Keynes-ben tudják, hogy csak akkor lehet megállapítani a McLaren előretörését a konstruktőri világbajnokságban, ha két hasonló szinten teljesítő pilótájuk van. Éppen emiatt megerősítették azt is, hogy a mexikói az év végéig velük maradhat – ha most változtatnak, akkor még rosszabbul is járhatnak.

Ahhoz azonban, hogy segíteni tudjanak neki, tudni kell, hogy mi az, ami miatt küszködik. Pierre Waché műszaki igazgató nemrég a csapat hibáját ismerte el, azonban egy nyilatkozatában Paul Monaghan főmérnök arra mutatott rá, hogy a mexikói nincs Max Verstappen szintjén:

„Nem akarok bunkó lenni Checóval, ha itt ülne mellettem, akkor lehet, hogy a fejemet venném, de azt mondanám, hogy általánosságban véve Max egyszerűen ennyivel gyorsabb nála. Egy kanyarban nem nagy a különbség, talán fél tized, de ez egy kör alatt összeadódik.”

Az idei autó teljesítményéről a tavalyihoz képest Monaghan így vélekedik: „Ha a köridőket vesszük alapul, akkor a miénk egy erős autó. Jól is indult a szezon, ami jó. Azonban egyértelmű, hogy most már kicsit nagyobb rajtunk a nyomás. Hogy mik az erősségei és a gyengéi, arra ugyanazt tudom mondani, mint az RB19-nél: Ugyanolyan problémái vannak, mint a többi autónak, csak kisebb mértékben, ezért többet tudtunk belőle kihozni.”