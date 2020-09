Egységesebbek a pilóták? Vettel szerint igen

Sebastian Vettel már 2007 óta versenyez a Forma–1-ben, és eddig négy csapatnak volt a tagja, valamint hét különböző csapattársa volt (ha belevesszük a debütáló futamát a BMW-vel, amikor Nick Heidfeld volt mellette).

Nemcsak technológiailag fejlődött sokat a királykategória, de a személyek közötti kapcsolatok terén is. „Amikor én kezdtem, akkor még több volt a beszélgetés és a kommunikáció” – válaszolt Vettel arra a kérdésre, hogy változott-e a pilóták közti interakció az utóbbi időben.

„Most szerintem több az üzenetváltás, és a kommunikáció egyéb formái népszerűbbek, de én ezekről nem tudok túl sokat. A teljes kép ugyanakkor nem változott olyan drasztikusan, „de mindenképpen átalakultak kicsit a dolgok a múlthoz képest”.

„Gyakran mondják, hogy a versenyzők egységesebbek voltak, és a nézőpontjaik talán közelebb álltak egymáséhoz. Nem lehetett annyi repülőjárat közül választani, ezért mindenki ugyanazzal a géppel utazott és ugyanabban a hotelben szállt meg” – mutatott rá Vettel a múlt és a jelen közötti különbségekre.

Manapság minden kicsit megosztottabb, és a koronavírus miatt ez talán most hatványozottabban is igaz. „Többet vagy együtt a csapatoddal és éled az életed, ezért egyfajta természetes megosztottság alakult ki.”

Lando Norris, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari, George Russell, Williams Racing, and the other drivers kneel and stand in support of the End Racism campaign prior to the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images