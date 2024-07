Egyre valószínűbb, hogy összejön az Alpine és a Mercedes házassága – sajtóhír

A helyzet a Magyar Nagydíj alatt is sokat változott, a RacingNews365 pedig több forrástól is úgy értesült, hogy az Alpine többekkel is egyeztetett az utóbbi időben, beleértve például a Red Bullt, végül azonban arra jutottak, hogy az lenne számukra a legjobb, ha a Mercedesszel szövetkeznének.

A Mercedes szintén nem zárkózott el a lehetőség elől, így jó esély mutatkozik arra, hogy megvalósuljon az együttműködés. Mindez persze azt jelentené, hogy a Renault-nak le kéne állnia a saját 2026-os motorprojektjével, amelybe már olyan sok pénzt öltek az utóbbi években.

Úgy tudni viszont, hogy Briatore ebben a lépésben látja a minél hamarabbi felemelkedés kulcsát, így mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ez a forgatókönyv valósuljon meg. Mindez pedig abból a szempontból is fontos lehet számukra, ha meg akarják szerezni Carlos Sainzot a Ferraritól.

A spanyol pilóta talán még szívesebben igazolna a franciákhoz, amennyiben tudja, hogy az autójában másfél év múlva a Mercedes erőforrása fog dübörögni, hiszen a csillagosok állítólag nagyon jól állnak az új motorprojekttel, ami a versenyképesség szempontjából mindenképpen fontos tényező.

Magyarországi hírek szerint az erőforrással kapcsolatos döntés már a küszöbön lehet, és még az is előfordulhat, hogy már a Belga Nagydíj előtt érkezik valamiféle információ vagy bejelentés az ügyben. Bár a RacingNews365 az Alpine-t is felkereste a témában, de még nem kapott választ az istállótól, így továbbra is érdemes a helyén kezelni ezeket a spekulációkat.

Most hétvégén még jön egy újabb futam a nyári szünet előtt. Mutatjuk a Belga Nagydíj programját.