Egyre valószínűbb Dél-Afrika 2023-as visszatérése

Legutoljára 1993-ban láthatott a közönség F1-es viadalt Kyalamiban, előtte pedig 1967 és 1985 között folyamatosan része volt a bajnokságnak. Mivel a széria szeretne minden kontinensen legalább egy futamot rendezni, ezért már évek óta hallani pletykákat és információkat a helyszín lehetséges visszatéréséről.

A múlt hétvégi Azeri Nagydíjat követően az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali Dél-Afrikába utazott, hogy a kyalami pálya képviselőivel üljön asztalhoz. Eleinte ugyan még 2024-ről szóltak a hírek a visszatérés kapcsán, most úgy tudni, amennyiben sikeresek lesznek a tárgyalások, mindez akár már jövőre megvalósulhat.

Kyalami egy újabb futamot adna tehát hozzá a már amúgy is csúcsra járatott jövő évi naptárhoz, amely vélhetően 24 versenyből fog állni, ez pedig a Concorde-egyezményben megszabott maximális számot jelenti.

2023-ban a mezőny ismét ellátogat majd Katarba, akik korábban egy tíz évre szóló megállapodást kötöttek az F1-gyel, valamint novemberben debütálni fog a Las Vegas-i Nagydíj is harmadik amerikai helyszínként.

És akkor még nem is említettük Kínát, ahol már 2019 óta nem volt verseny, de továbbra is szerződésben állnak a sorozattal, így elméletileg nekik is vissza kéne térniük, hacsak a vírus miatti korlátozások ezt el nem lehetetlenítik.

Ha mindez megvalósulna, az azt jelentené, hogy lennie kellene kiesőknek is. A Francia Nagydíjról már jó ideje hallani, hogy 2023-ban valószínűleg nem lesz ott futam, miközben a Belga Nagydíj is erősen kérdéses, hiába a pálya felújításai.

A mezőnyből egyébként sokan támogatnák Dél-Afrika visszakerülését a programba. Lewis Hamilton egyike a leghangosabban felszólaló pilótáknak, mert szerinte a hely „közel áll a szívéhez”, és rengeteg rajongó lenne kíváncsi a rendezvényre.

Miközben tehát fájó lenne néhány tradicionális helyszín kiesése, az F1 továbbra is terjeszkedni szeretne, és mivel a Concorde-szerződés megköti a kezüket a maximális futamszám esetében, ezért muszáj lesz bizonyos áldozatokat hozniuk a továbbiakban.

