2021-ben a csapatok fontos dilemmával kell, hogy szembesüljenek. A költségsapka bevezetésével vége a féktelen költekezések korszakának, ami fájdalmas döntések meghozatalával jár.

2022-től új szabályok lépnek érvénybe, így mindenkinek el kell döntenie, mikortól teszi át a fókuszt a jelenről a jövőre.

A Ferrari és a Haas azok közé a csapatok közé tartozik, akik nyíltan kijelentették, hogy a jövő évi autó fejlesztésére koncentrálnak. A világbajnoki címre esélyes két csapat, a Mercedes és a Red Bull a szoros versenyfutás miatt azonban nem engedheti meg magának, hogy hasonlóképpen cselekedjen.

Hogy dönt tehát a két éllovas, akik sem a 2021-es, sem a 2022-es évet nem szeretnék feladni? a Red Bull álláspontja egyértelmű a kérdésben:

„Egészen a világbajnokság végéig közel kell maradnunk a Mercedeshez. A szezon mostani szakaszába különösen fontos, hogy kiegyensúlyozottak és megbízhatóak legyünk, nem szabad pontokat hullajtanunk” – nyilatkozta a Motorsport.comnak a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner.

Toto Wolff korábban úgy nyilatkozott, hogy a Mercedes már nagyrészt a 2022-es autóra koncentrál, Horner azonban kételkedik kollégája szavában.

„Ha hinnénk Totónak, az azt jelentené, hogy leálltak az idei autó fejlesztésével. Igyekszünk megtalálni az ideális egyensúlyt. Nagy változások jönnek, és nem titok, hogy ez kompromisszumokat követel.”

„A rengeteg munka azonban most motivációt jelent számunkra. Ez szükséges ahhoz, hogy ne kerüljünk hátrányba 2022-ben, és 2021-ben is versenyben is maradjunk” – összegezte a Red Bull csapatfőnöke.

