Egyre nagyobb az esély, hogy Hockenheimben is lesz verseny 2020-ban!

Egyre nagyobb az esély arra, hogy Német Nagydíjat fognak rendezni 2020-ban Hockenheimben. A koronavírus-krízis miatt most a Forma-1 olyan helyszíneket keres, amelyek nézők nélkül is megrendeznék a versenyüket – és az infrastruktúra miatt képbe került Hockenheim is, amely helyszín az eredeti 2020-as versenynaptárban nem szerepelt.

A Forma-1 jogtulajdonosa, a Liberty Media már fel is kereste a hockenheimi pályát, a Hockenheimring ügyvezető igazgatója, Jorn Teske pedig így nyilatkozott a Motorsport-Total.com-nak a Libertyvel való tárgyalásáról:

„Az tényleg igaz, hogy még mindig tárgyalásban állunk a Forma-1-gyel. A normál beszélgetésektől elérkeztünk a következő fázisba. Arról beszélünk, hogy milyen körülmények között lehet lehetőség a versenyre. Az engedélyezési szituációra, a fertőzés helyzetére és a pálya elérhetőségére gondolok. És természetesen ott van még a gazdasági rész. Ezek a fontos kérdések.”

A brit kormány döntése pedig még nagyobb esélyt biztosíthat Hockenheim számára, ugyanis a dolgok jelenlegi állása szerint a kormány nem fog kivételezettként bánni az F1-gyel, vagyis az esemény előtt minden helyszínre utazó résztvevőnek két hétig karanténba kellene vonulnia, a formulaautózás királykategóriájában pedig ez kivitelezhetetlennek tűnik.

„Tényleg úgy tűnik, hogy a karantént illető politikai döntések Angliában hatással lehetnek az európai versenyekre, ezzel együtt ránk is. Viszont az nem biztos, hogy ha Angliában mégis lenne nagydíj, akkor nálunk biztos nem.” – tette hozzá Teske.

A Nürburgring viszont nem szerepel a tervek között, erről a pálya ügyvezető igazgatója, Mirco Markfort beszélt a Motorsport-Total.com-nak.

„Elméletileg lenne értelme annak, ha a hockenheimi futam után egy héttel nálunk versenyezne a Forma-1, viszont ezzel az eshetőséggel kapcsolatban még nem keresett meg minket a Liberty, és az F1-es verseny nem is férne bele a naptárunkba.”

Hockenheim ügyvezető igazgatója viszont hozzátette, hogy egy alapfeltétel továbbra sem változott a pályájukkal kapcsolatosan.

„Nem kerülhetünk üzletileg kockázatos helyzetbe azzal, hogy Forma-1-es versenyt rendezünk. Ehhez tartjuk magunkat. És egy lépéssel tovább megyek és azt mondom: egy ilyen évben pénzt kell keresnünk! Nincs más megoldás.”

„Nem futtathatjuk itt az operációt hónapokig anélkül, hogy ne tartanánk eseményeket. És kompenzációra van szükségünk. Viszont abban az időben, amíg a Forma-1 itt lenne, természetesen szükség lenne egy bizonyos összegre ahhoz, hogy értelme legyen számunkra a verseny megrendezésének.”

Korábban a Liberty modellje azon alapult, hogy a versenyszervezők fizettek egy díjat a Libertynek a verseny megrendezéséért, a jegyekből befolyt bevétel pedig a pályákhoz vándorolt, ez volt az elsődleges bevételi forrásuk.

Viszont Teske szerint a Forma-1-nek teljesen el kell rugaszkodnia ettől a modelltől, ugyanis közönség nélkül nem működik ez a modell, és Teske szerint ezzel minden szereplő tisztában van.

A kereskedelmi egyezség már megszületett két Osztrák Nagydíjról, amiből az elsőt július 5-én, a másodikat pedig július 12-én rendezhetik meg. Viszont ezekre a versenyekre csak akkor kerülhet sor, ha az osztrák kormány engedélyt ad a futamok lebonyolítására. A Red Bull és a Liberty a pénzügyi feltételekről már megegyezett egymással.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko elmondta az ORF-nek, hogy a már meglévő szerződésüket kellett átalakítaniuk, ami fontos lépés volt a felek számára, és végül mindkét fél elégedett volt a megegyezésük feltételeivel.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, and the rest of the field at the start Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Teske nem akart belemenni abba, hogy pontosan hogyan állnak a tárgyalások a Hockenheimring és a Liberty Media között.

„Nem akarok belemenni a részletekbe. Az ausztriai dátumokat már megerősítették. Az azután következő dátumok viszont meglehetősen nyitottak. Pillanatnyilag sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom a versenynaptárról érkezett spekulációkat, ahogy magát a hockenheimi verseny dátumát sem. Ha sikerült megegyeznünk, akkor az európai blokkban leszünk.” – így az ügyvezető igazgató.

A várakozások szerint viszont ha sikerül megegyezni a jogtulajdonosnak a hockenheimi pálya képviselőjével, akkor felgyorsulhatnak az események ezen a téren is. Ugyanis a zárt kapus verseny esetében nem kell foglalkozniuk a jegyeladásokkal és a közúti kérdésekkel sem többek között, hiszen szignifikánsan kisebb lesz a pálya felé irányuló forgalom.

„Azt el tudom képzelni, hogy sok lesz a „csillagozott” verseny az előzetes versenynaptárban. Már csak azért is, mert sok országban még nem lehet megfelelően kiértékelni a szabályzások eredményét. A koronavírus témája a számos különböző szabályzás miatt egy kérdéses dolog. Aminek ma van validitása, annak nem biztos, hogy holnap is lesz.”

„Nyilvánvaló, hogy ez egy speciális időszak egy globális sportesemény számára, és számos akadályon kell túljutni ahhoz, hogy megfelelő legyen az előkészület.” – emelte ki az ügyvezető igazgató.

Sokan nem tudják, de Ayrton Senna 1984-ben egy teljesen más kategóriában is rajthoz állt a Forma-1 mellett. Az akkor még fiatal brazil nem is akárkik mellett versenyezhetett az 1000 kilométeres futamon a Nürburgringen.