Egyre közelebb a Sauber-Renault megállapodás?

Annak ellenére, hogy már 5 versenyt tartottak a 2021-es Forma-1-es szezonban, és egyre több csapat állt már át teljesen vagy részben 2022-re és a nagy technikai szabályváltozásokra, 1 csapatnak továbbra sincs fix motorbeszállítója a következő évre: a Saubernek.

A névadó-szponzori megállapodás keretein belül az Alfa Romeo nevét viselő svájci alakulatnak mind a Ferrarival, mind az Alfa Romeóval lejár a szezon végén a szerződése, az elismert F1-es újságíró, Joe Saward pedig úgy értesült, hogy a Monacói Nagydíjat követően „fontos megbeszéléseket” tartanak majd az Alfa Romeo jövőjét illetően, és amennyiben az Alfa elzárja a pénzcsapokat, úgy kérdésessé válik az is, hogy hosszabbít-e a Sauber a Ferrarival.

Saward szerint egyre nagyobb esély van arra, hogy nem hosszabbítja meg a szerződését az Alfa Romeo és a Sauber, ez pedig könnyedén az Alpine karjai közé lökhetné a svájci alakulatot, akik továbbra is azon dolgoznak, hogy legyen B-csapatuk a mezőnyben.

Ennek egyik oka, hogy az Alpine akadémiája dugig van tehetségekkel: Oscar Piastri és Csou Kuan-jü (Guanyu Zhou) éppen most kapott 1-1 tesztnapot Silverstone-ban a Renault 2018-as autójával, de mellettük van az F2-ben Christian Lundgaard is.

A másik pedig az, hogy a viry-i motorrészleget továbbra is a Renault finanszírozza, ők pedig pénzzé szeretnék tenni a technológiájukat. Az eseménydús elmúlt 1 év után könnyű megfeledkezni arról, hogy tavaly ilyenkor még az is téma volt, hogy a Renault egyáltalán 2021 után is a Forma-1-ben marad-e, vagy pedig a koronavírus-járvány gazdasági hatásai után lehúzzák-e a rolót.

Luca de Meo érkezése és az Alpine újraélesztése, valamint a Concorde-egyezmény aláírása után még egy fontos bejelentést tett az Alpine, amit szintén elhomályosított kicsit a Forma-1-es pilótakeringő.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, és ahogyan arra Saward is felhívja a figyelmet, az Alpine és a kínai Geely kezébe került Lotus stratégiai megállapodást kötött egymással, elsősorban egy elektromos sportautóplatform közös kifejlesztését kiemelve.

Ugyanakkor már a bejelentés során is elhangzott, hogy a közös motorsport projekteket sem tartják elképzelhetetlennek, igaz, elsősorban a Formula E-re helyezve a hangsúlyt, ami már csak azért is furcsa lehet így első blikkre, mert a Renault-csoportnak a Nissan révén már van egy franchise csapata az elektromos sorozatban, ráadásul a Renault pont az F1-es projekt fontosságát hangoztatva hagyta ott az FE-t.

A Geely a WTCR-ben már bizonyította, hogy nem sajnálja a pénzt egy effektív marketingplatform létrehozására, a Lotus név pedig még mindig elég jól cseng a Forma-1-ben, talán még jobban is, mint a Sauber.

Röviden tehát: a monacói pletykák szerint az Alfa Romeo szakíthat a Sauberrel, akiknek így vonzóbb lehet a fiatal tehetségekkel kitömött, és szabad, a Ferrariénál még mindig erősebb erőforrásokkal rendelkező Alpine ajánlata, miközben, ha nagyon spekulálni akarunk, akkor egy, az F1 egyik legikonikusabb márkájával rendelkező kínai érdeklődést is megsejthetünk a háttérben.

„Ha én lennék Laurent Rossi (az Alpine vezérigazgatója), folyamatosan hívnám a kínaiakat, azt hangoztatva, hogy milyen lehetőségek vannak a Sauberben, amit az Alpine F1-es technikájával és egy valóban gyors kínai pilótával, amilyennel éppen rendelkezik az Alpine, ki lehetne aknázni” – írja Saward.