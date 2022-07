Egyre komolyabb esély van arra, hogy Piastri a McLaren pilótája legyen? – sajtóhír

Hiába szerzett pontot életének első Forma-1-es versenyén, Juki Cunodát őszintén meglepte tavaly az, hogy a Red Bull és az AlphaTauri végül szerződést hosszabbított vele a folyamatos hibái miatt, pedig annyira nem múlta alul a csapat várakozásait, mint Daniel Ricciardo a McLarennél, aki hiába nyerte meg tavaly az Olasz Nagydíjat, összességében a McLaren bevallása szerint is alulteljesít eddig a kapcsolatuk.

Az ausztrál versenyzőnek 2023-ra is van szerződése a wokingiakkal, azt pedig csak ő bonthatja fel, de egyelőre nem látszik, mitől érezne rá hirtelen Ricciardo a McLaren még Norris szerint is trükkösen vezethető autójára, hiába élvezi a munkát a csapattal.

Itt jön be a képbe Oscar Piastri, aki Leclerc-hez és Russellhez hasonlóan újoncként lett bajnok az F2-ben, azonban az Alpine akadémistájaként még évekig nem fog ülést kapni a francia-brit csapatnál, ha a kiváló formában lévő, és a maradására szinte állandóan utaló Fernando Alonso meghosszabbítja a szerződését.

Korábban szinte kész tényként kezelte a sajtó azt, hogy Piastri a Williams pilótája lesz, aki akár már a 2022-es Kanadai Nagydíjtól leválthatta volna az alulteljesítő Nicholas Latifit. Most azonban, hogy Ricciardo teljesítménye még mindig elmarad a várakozásoktól, és egyre jobban aggasztja ezzel a McLarent is, a The Race értesülései szerint Piastri menedzsere, Mark Webber megérezhette a vérszagot, és megpróbálhatja Ricciardo helyére betolni Piastrit.

A brit lap hozzáteszi, hogy már a McLarennél is komolyabban elgondolkodtak ezen a forgatókönyvön, miközben azt is megjegyzik, hogy amennyiben a McLaren Ricciardo döntésétől függően nem csap le Piastrira, az Alpine ausztrál juniorját tárt karokkal várja a Williams, akik már eldöntötték, hogy az idény végén megválnak Latifitől.

Hasonló eseményekről számolt be még az Osztrák Nagydíj előtt Joe Saward is, megjegyezve, hogy Andreas Seidl és Mark Webber jó kapcsolatot ápolnak egymással a Porsche LMP1-es programjára visszamenőleg.

Mindeközben éppen most kezdte meg a McLaren Colton Herta, az Andretti IndyCar sztárjának tesztelését is a 2021-es autójával, amellyel Seidl elmondása szerint egyszerűen az a céljuk, hogy „felmérjék, ő pedig megmutathassa”, milyen tempóra képes egy F1-es autóval az Indy legnagyobb tehetsége.

Egy biztos, hiába gondolta azt a McLaren, hogy Ricciardo szerződtetésével évekre előre megalapozták Lando Norrisszal együtt a csapat jövőjét, a wokingi csapat ismét a pilótapiaci pletykák közepén találta magát, miközben Ricciardo red bullos tapasztalatainak kiaknázása helyett éppen „vezetni tanítják” a veterán ausztrál pilótát.

A monzai hurka kerékvető újabb áldozatot szedett, de szerencsére Henrique Chaves ép bőrrel mászott ki az Aston Martinjából: