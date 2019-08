Egyre félelmetesebb, amit a Red Bull és Verstappen csinál

Valtteri Bottas az üléséért küzd, és a hírek szerint nem a legjobbak az esélyei Esteban Ocon miatt, miközben Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke kizárta George Russell 2020-as érkezését, így valószínűleg csak a francia juniornak van esélye a finn ellen, aki Németországban egy igen komoly ziccert hagyott ki, amivel nagyban csökkenthette volna a hátrányát Lewis Hamiltonnal szemben, de hibázott. Most azonban újra ott van a brit címvőd előtt, de nem az első helyen, amit Max Verstappen foglal el a Red Bull-Hondával.

„Nos, minden bizonnyal egy jó csatának nézünk elébe a versenyen. Soha nem könnyű megnyerni egy versenyt, és még nehezebb, amikor nem az élről várod a futamot, ugyanakkor már az első métereken is változhat a szerep. Csak a győzelem lehetősége lebeg a szemeim előtt, meg akarom ragadni a lehetőséget. Ez az egyetlen célom! Kicsit sajnálom, hogy lemaradtam az első helyről, mert szinte ugyanazt az időt futottam meg, mint Max előttem, de kicsivel gyorsabb volt. Ugyanakkor ez is bizonyítja, hogy megvan bennem a tempó, továbbra is. Jó esélyeket látok a sikerre, és egy nagyon jó futamban bízok.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in Parc Ferme Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

„Ha megnézzük a korábbi futamokat, láthatjuk, hogy a Red Bull fejlődött a legtöbbet. A top-csapatok közül nekik volt a legnagyobb hátrányuk, de immáron ez kicsinek tűnik. A rés folyamatosan változik, talán futamról futamra is, de mostanában valóban nagyon erősek és jó példa erre a mai időmérős teljesítményük is. Remekül dolgoznak, és biztosan kihívást fognak jelenteni, nemcsak ezen a futamon. Arra számítunk, hogy ez a nyári szünet után is így lesz, de nem állunk le, és biztos vagyok benne, hogy a Ferrari sem, akik ugyanolyan ellenfelek. Remek, hogy négy ilyen autó ellen küzdhetünk. Ez a Forma-1- számára mindenképpen jó hír. Mindez arra is késztet bennünket, hogy keményebben dolgozzunk, és ezt is fogjuk tenni. Egyre szűkebb az a bizonyos olló, de még mindig mi vagyunk az élen.”

„Egyelőre nagyon elégedett vagyok a hétvégémmel, mert minden jól kezdődött. Érzem magamban a tempót, és ez talán jobb is, mint legutóbb. Nyilvánvalóan sokkal boldogabb lennék az élen, de a futam csak most következik, és ott vagyok közvetlen Max mögött. Ugyanakkor hátra is figyelnem kell, mert közel van Lewis és a két Ferrari is. Ez pedig még gondot okozhat, így elsősorban egy jó rajtra lesz szükségem, hogy el tudjak lépni, talán már az első kanyarban. Ez a tervem, és majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.”

A Mercedes egy átalakított csomaggal utazott el a Német Nagydíjra, de arról nem sok információt szerezhetett a vasárnapi káosz miatt. Ezeket vesszük most közelebbről szemügyre.