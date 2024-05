Egyre biztosabbnak tűnik, ki lesz Hamilton utódja a Mercedesnél

A Miami Nagydíjat követően történt, hogy Antonelli a Mercedes 2022-es gépét vihette pályára egy silverstone-i teszt keretében, amelyen jelen volt a teszt-és tartalékpilóta, Mick Schumacher is. Hogy mi történt konkrétan a teszten, arról eltérő hírek érkeztek az utóbbi időszakban.

Egyesek szerint az közvetlenül egy szétlövés volt Antonelli és Schumacher között, míg más források és a csapat is arról beszélt, hogy nem erről volt szó, a két pilóta pedig egészen másféle programot futott. Schumacher elsősorban csak egyfajta referenciaként volt jelen, illetve azért, hogy segítse Antonelli munkáját.

Az olasz Corriere dello Sport most ugyanakkor egy jelentős csavarról számolt be. Kiderült ugyanis, hogy Silverstone-ban ott volt George Russell is. Antonelli pedig nemcsak Schumachernél volt jobb, hanem bizonyos tekintetben Russellnél is. A beszámolók szerint ugyanis az F2-ben versenyző szupertini az időmérős köröket tekintve egálban volt a brittel, míg a versenyszimuláció során valamivel gyorsabb volt nála.

Persze nem tudjuk, ennek mennyi a valóságalapja, ahogyan azt sem, a versenyzők konkrétan milyen körülmények között futották a tesztet, mindenesetre Antonellinek egyre jobb esélye van arra, hogy már jövőre debütáljon az F1-ben, ráadásul a Mercedes színeiben.

Sok szó esett arról is, hogy akár már idén F1-es autóba ültethetik őt éles hétvégén, mondjuk Logan Sargeant helyén a Williamsnél, de a RacingNews365 Imolában például úgy értesült, erre nem fog sor kerülni, hiába kérvényezte valamelyik istálló az FIA-nál, hogy Antonelli még a 18. születésnapja előtt szuperlicencet kaphasson.

Schumacher időközben ismételten arról beszélt, hogy az F1-es visszatérés jelenti az egyértelmű célját.