Egyre biztosabbnak tűnik a Mugellói Nagydíj a Forma-1-ben

A koronavírus okozta káosz több olyan pálya számára nyitotta meg a kapukat a Forma-1-ben, akikre alapesetben nem számíthattunk. Egyre több nagydíjhelyszín jelenti be, hogy leghamarabb 2021-ben tudják újra vendégül látni a mezőnyt.

A lista valószínűleg még hosszabb lesz, és egyelőre csak 8 futamot jelentettek be, amik között a magyar esemény is ott van, a többi nagydíjhoz hasonlóan közönség nélkül. Franciaország, Monaco, Hollandia, Azerbajdzsán, Szingapúr és Japán már hivatalosan is kikerült a 2020-as naptárból.

Az elmúlt hetekben sok olyan hír látott napvilágot, hogy Mugello nagyon jó esélyekkel pályázik a beugrásra. Egyrészt egy remek pályáról beszélünk, másrészt annak az elhelyezkedése is ideális a rendezéshez.

Dario Nardella polgármester egy helyi eseményen azt mondta, úgy látja, soha nem voltak még olyan közel ahhoz, hogy Firenzében F1-es versenyt rendezzenek, mint most. A hírről a La Gazzetta dello Sport is beszámolt.

A politikus hozzátette, keresztbe teszik az ujjaikat, hogy megkaphassák a rendezés jogát egy második olaszországi futamra, amit történelminek nevezett. Firenze nagyon nagy büszkeséggel mondana igent.

A pálya a Ferrari tulajdonában van, és Mattia Binotto, az olaszok csapatának főnöke már korábban megerősítette, hogy rábólintottak az esetleges rendezésre. Mugello valószínűleg közvetlen Monza után kaphatna helyet a naptárban szeptember második hetében.

Az egyetlen valódi akadály az Orosz Nagydíj lehet, melynek a potenciális dátuma szeptember 27. Ha Szocsiban megerősítik a versenyt, vagy a versenyeket, akkor azzal csökkenhetnek Mugello esélyei. A Ferrari az 1000. versenyét épp az olasz pályán teljesíthetné.