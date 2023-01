Egykori menedzsere szerint Perez egyetlen problémája, hogy Verstappen a csapattársa

Az egykori autóversenyző, és pár évig Sergio Perez menedzsereként ügyködő Adrian Fernandez szerint Pereznek nagy lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy megvalósíthassa álmát és világbajnok legyen a Forma-1-ben. Szerinte a teljesítménye megvan ehhez, de akad egy nagy gond: Max Verstappen.

Fernandez szerint egyértelműen sok lehetőség áll a mexikói előtt, azonban hatalmas kihívást intézett felé a sors, ugyanis a bajnoki címért csapattársát kellene megvernie, amit mondani könnyű, kivitelezni pedig szinte lehetetlen.

Az egykori IndyCar-pilóta nem gondolja, hogy Perez alulteljesítene, mint mások, mondta el a Motorsport.comnak: „Checo jól csinálja a dolgát. A problémája az, hogy Verstappen van mellette” – mondva, rámutatva, hogy honfitársának feladata most rájönni, mi az, amit a kétszeres világbajnok máshogy csinál.

Perez a tavalyi évet jól kezdte, de a Red Bull fejlesztései nem könnyítették meg a dolgát: „Max azért jó ideje a Red Bullnál versenyez, szóval a csapat teljesen köré van felépítve” – folytatta Fernandez, aki erre alapozva állítja azt, hogy Perez nem teljesít rosszul, valamint, hogy amit a csapat kér, azt maximálisan teljesíti.

Egykori menedzsere szerint azonban még így is van hova fejlődnie, ha világbajnok akar lenni. De nem csak neki, a Red Bullnak is nagyon fontos lesz, hogy két versenyképes pilótájuk legyen elől, mert a Ferrari és a Mercedes is erősebbnek ígérkezik az előttünk álló idényben.