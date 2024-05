Egykori F1-es: Verstappen az egyetlen gyenge pontját is kijavította

Max Verstappen győzelmi szériája ismét megakadt, hiszen ezúttal Miamiban talált legyőzőre a holland, minek után a biztonsági autót kihasználva Lando Norris végül helyzeti előnybe került a pályán, amit sikerült győzelemre váltania.

A pole-okat tekintve ugyanakkor a Red Bull pilótája egyelőre hibátlan, hiszen a Kínai Nagydíj sprintkvalifikációját leszámítva minden rendes időmérő edzést megnyert. Christijan Albers szerint a szünetben az egykörös tempó tökéletesítésére feküdt rá a holland.

„Tisztán látszik, hogyan növekszik Max. Minden tekintetben” – értékelte honfitársa teljesítményét Albers a De Telegraaf podcastjában. „Már az elejétől fogva elkezdett fejlődni, ahogy bekerült a Red Bullhoz.”

„A kvalifikációs tempója egyre jobb és jobb lett. Láthatjuk, hogy minden összeállt nála” – utalt arra az egykori F1-es, hogy míg tavaly a Ferrari, elsősorban Charles Leclerc számos alkalommal legyőzte Verstappent, addig idén az időmérőkön a holland érinthetetlen.

Albers rávilágít arra is, hogy Verstappen „kirohanásai” a pályán túl a sajtó előtti megnyilvánulásaiban is visszaszorult, hiszen a holland, ha kritikus is valami miatt, konszolidált formában adja a nyilvánosság tudtára.

„Egyre nyugodtabb, látszik rajta, hogy egyre profibb. Ami a politikát illeti, Max nyilatkozatai mind nagyon nyugodtak, nagyon rendezettek, korrektek. De azért néha mégis kimondja, amit gondol” – zárta le a gondolatait Albers.

Eközben Christian Horner újabb részletet árult el Max Verstappen szerződéséről, ami elméleti síkon egészen 2028-ig a bikásokhoz láncolja a háromszoros bajnokot.