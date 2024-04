Egykori F1-es: Ricciardo Verstappen, Norris, de még Cunoda ellen is kevés

Tovább folytatódik a harc az RB-nél a csapattársak között, Japánban azonban a pontszerzésének köszönhetően ismét Júki Cunoda örülhetett, míg Daniel Ricciardo rögtön a rajt után incidensbe keveredett, amelynek okán kiesett a versenyből. Az ausztrál most már a menesztéssel néz farkasszemet.

„Ricciardo amúgy is túlságosan óvatos volt az első kanyarban, és jobbról-balról előzték” – osztotta meg a nem éppen túl hízelgő megjegyzést Marko a Speedweek.com-nak. „Aztán jött a versenybaleset, ami könnyen megtörténhet.”

A főtanácsadó, akinek köztudottan komoly beleszólása van a pilótakérdésekbe a bikásoknál, azzal folytatta, hogy Cunoda kivételesen versenyzett, sőt egyenesen odáig ment, hogy Verstappen és Alonso szintjére emelkedett.

Ricciardo lecserélésének közelségére hívta fel ugyanakkor a figyelmet a Forma-1-ben is megfordult Van der Garde, aki elképzelhetőnek tartja, hogy akár már a nyári szünet előtt megejtik a változtatást. A holland arra is kitért, hogy ki jöhet szóba az ausztrál helyén.

„Ha ez így folytatódik, kell még néhány ilyen futam, és akkor Liam Lawson ül majd abba az (Ricciardo) autóba. A dolgok gyorsan fognak haladni” – osztotta meg a véleményét az egykori F1-es, aki szerint nem Ricciardo személyiségével, hanem a teljesítményével van gond.

„Ő egy kedves srác és egy igazán jó versenyző, de most látjuk, hogy egy kicsit kevés Júki ellen. Max (Verstappen) ellen is egy kicsit kevés volt, és egy kicsit kevés volt Lando Norris ellen is.

„Láthatjuk, hogy kezd kételkedni magában, és elgondolkodik azon, hogy vajon megvan-e még benne (a sebesség). Csökken az önbizalma, és mindenki elkezd beszélni róla. Ha nem tudod megtörni ezt a kört, akkor véged van.”

Eközben az RB-nél az „új szintre emelkedett” Cunodát méltatják, aki szerintük igazán érett hozzáállással vágott neki az idei szezonnak, amit az eredményei is bizonyítanak.