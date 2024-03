Egykori F1-es: "Félelmetes", ahogy Horner a hatalomhoz ragaszkodik

Továbbra is aktívan foglalkoztatja a közvéleményt a Christian Horner-ügy, illetve annak hatásai, amelyek most már sok területen kifejtették a hatásukat. Mint ismert, a csapatfőnököt végül tisztázták a vádak alól, azonban az eljárás „függetlenségét” sokan megkérdőjelezik.

Arról is beszámoltunk, hogy Horner óriási anyagi ráfordítást is eszközölne annak érdekében, hogy a vádakat megfogalmazott – azóta felfüggesztette – női alkalmazott visszakozzon. Az egykori F1-es szerint ez is csak az bizonyítja, hogy Horner bármi áron meg akarja tartani a pozícióját csapaton belül.

„Szerintem még sok minden felszínre fog kerülni” – jelentette ki sejtelmesen Albers a De Telegraaf podcastjában, mikor a Christian Horner-ügyről kérdezték. Az egykori F1-es szerint csakis a csapatfőnök tehető felelőssé a történtekért.

Albers ráadásul egyenesen „félelmetesnek” írta le azt, ahogy Christian Horner „két kézzel” ragaszkodik a pozíciójához, ami talán annak fényében mégis csak érthető, hogy 2005 óta irányítja a Red Bullt, akik a legnagyobb sikereiket vele értéke el.

„Aztán még mindig azért hajt, és azért fűti az irigység, hogy továbbra is meg tudja tartani azt az első számú pozíciót, ami miatt csak úgy levágja mindenki fejét” – osztotta meg a nem túl pozitív véleményét Albers Hornerről.

„Ha nagyon reálisan kezdjük el nézni: milyen versenyzőket ültetett az autóba ő, és milyen versenyzőket ültetett Dr. Marko az autóba? Pusztán a sikert nézve. Minden tiszteletem (Horneré), de minden sikerforma Markótól származik.”

„Szóval, ha tényleg elkezdjük nézni, hogy kinek van rálátása a tehetségre, akkor erről egyáltalán nem lehet vitatkozni. Ez csak Dr. Marko. Aki mindig a helyes döntéseket hozta” – zárta le a gondolatait a holland.

Eközben a Ferrari elnöke is megosztotta a gondolatait Lewis Hamilton átigazolásával kapcsolatban, azt is részletezve, hogy mi dönthetett mellettük, amikor a brit meghozta a döntését.