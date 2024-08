Egykori F1-es: A mezőny fele képes arra, amire Perez

Sergio Perez 2011-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a svájci székhelyű csapatnál, és összesen három dobogós helyezést ért el, mielőtt 2013-ra Lewis Hamilton helyére szerződött a McLarenhez. Ezt követően a wokingiak teljesítménye Perez pechéje visszaesett, így sem ő, sem Button nem volt képes kiemelkedő eredményeket elérni.

Évekkel később élete első futamgyőzelmét Bahreinben aratta Sergio Perez a Racing Point színeiben, majd Vettel érkezése miatt távoznia kellett az istállótól. A Red Bullnál idén egyszer sem, ám tavaly két alkalommal is futamgyőzelmet ünnepelhetett. A mostani küszködését látva egyre több a bíráló hang a mexikói irányába.

„Bármelyik versenyző képes olyan teljesítményt nyújtani, mint Sergio Perez” – jelentette ki Surer a Motorsport-Total című német kiadványnak. „Csak azt mondom, hogy a Forma-1-es mezőny fele valószínűleg jobban teljesítene.”

„Miért ne vállalnánk kockázatot, és miért ne ültetnénk egy másik versenyzőt az autóba?” – tette fel a sokakat foglalkoztató kérdést az egykori Forma-1-es pilóta. „Ha az autót könnyebb vezetni, igen, Perez olyan valaki, aki meg tudja verni Maxot.”

Az egykori Forma-1-es pilóta ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Perez egy könnyen kezelhető autóban kifejezetten magas szintet képvisel, így inkább annak tudható be a küszködése, hogy a Red Bull kiszámíthatatlanul viselkedik.

„Ő olyasvalaki, aki nagyon jól tud kezelni egy alulkormányzott autót. Most az autó nyilvánvalóan mindkettőre képes, túlkormányzott és alulkormányzott is. Max tudja kezelni, de Perez nem. Ráadásul valószínűleg az önbizalmát is elvesztette, ami nagyon fontos a versenyzésben.”

