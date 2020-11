Egykori csapatfőnöke szerint Schumachernek nem Hamilton miatt kellett visszavonulni

Michael Schumacher 2012 végével szállt ki másodszor a Forma-1-ből, három, az elvárttól elmaradó szezont követően a Mercedesnél, akikkel csak egyszer állt dobogóra és egyszer szerzett pole pozíciót, utóbbit azonban egy öthelyes rajtbüntetés miatt nem tarthatta meg.

A hétszeres világbajnok helyét Lewis Hamilton vette át, aki előbb 2014-ben, majd utána még ötször hódította el a világbajnoki trófeát, így ma már ő is hétszeres világbajnok, emellett sorozatban hétszer vezette hozzá a csapatot a konstruktőri címhez.

Norbert Haugot, a Mercedes egykori csapatfőnökét a Sport1 kérdezte a két versenyzőről és arról, Schumachernek Hamilton miatt kellett-e visszavonulnia: „Nem, nem ez történt. Michael már majdnem 44 éves volt, amikor visszavonult, bár ez nem tartotta volna vissza, hogy 2013-van, 14-ben vagy 15-ben világbajnok legyen.”

„Ahogy eddig is mondtam, aki 2012-ben pole pozíciót szerez Monacóban, az 2014-ben azzal az autóval bajnok lett volna, de még jobbunk is volt. Minden idegszálunkkal a hibridekre koncentráltunk, amelyek végül 2014-ben mutatkoztak be 2013 helyett.”

„És ahogy mind tudjuk, a Mercedes az összes címet behúzta 2014 óta, mind a versenyzők, mind a konstruktőrök között. Ez elképzelhetetlen volt a Forma-1 addigi történelmében és a csapatról, a vezetésről és a pilótákról is sokat elmond.”

Haug Nico Rosbergről is elmondta véleményét. 2016 világbajnoka volt az egyetlen, aki Schumachert és Hamiltont is ugyanabban az autóban verte meg. Schumacher előtt végzett mindhárom szezonjában és 2016 végén, napokkal azután, hogy felülkerekedett Lewis Hamiltonon, bejelentette visszavonulását.

Arra a kérdésre, hogy mit mond ez a döntés el arról, hogy Rosberg mindkét legendát meg tudta verni, Haug elmondta: „Azt, hogy szíve szerint tovább versenyzett volna. Komolyan. Nico pontosan tudja, miért tett pontot a karrierjére 2016 végén, erről részletesen beszélt.”

„Tökéletesen megértem és tisztelem a döntését. Sok fontosabb dolog van az életben, mint körbe-körbe autókázni. Bár kevés olyan, ami gyönyörűbb, nagyobb igénybevételű és tanulságosabb.”

