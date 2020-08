Egyforma stratégiával sem tudták volna legyőzni a Red Bullt?

Idén először ráncigálták meg az oroszlán bajszát. Ha azonban alaposabban is kielemezzük a futamot, akkor talán megállapítható, hogy nem csak a Red Bull eltérő taktikája hozta meg számukra az idei szezon első győzelmét.

A német Auto Motor und Sport a következő kérdést tette fel: „Nyerhetett-e volna a Mercedes?” A rövid válasz pedig az, hogy: „Nem”. Még ha ugyanolyan stratégián is lettek volna, akkor sem tudták volna megelőzni a hollandot, mert nem volt meg hozzá a tempójuk.

„A bokszkiállásoknak semmi közük nem volt hozzá, mert a Mercedes egyszerűen túl lassú volt. Még mindig vizsgálják a helyzetet, de az autó miatt nem lehetett. Szombaton még 0,928 másodperccel voltak gyorsabbak” – írja a német médium.

Már a silverstone-i első futam alkalmával is világossá vált, hogy a domináns Mercedesnek van gyenge pontja, és ez által meg lehet őket törni. „Hamilton egy triciklivel ért be a célba. Verstappen alig hat másodperccel jött mögötte. Sokkal jobban kezelte a gumijait.”

„Egy héttel később még nagyobb problémákkal szembesült a Mercedes. Az aszfalt hőmérséklete négy fokkal volt magasabb, a gumik puhább keverékűek voltak, valamint a bennük lévő nyomást elöl két PSI-vel, hátul pedig eggyel növelte meg a Pirelli.”

Verstappen ezen dolgokat kihasználva éppen a megfelelő időben csapott le a fekete nyilakra, és ezzel be is húzta a versenyt. Visszagondolva az első Silverstone-ban rendezett hétvégére, és megnézve, hogy mi minden változott a második hétre, talán ki lehet jelenteni, hogy a Red Bull győzelmét ugyan a jó taktikájuk alapozta meg, de ez nyers tempóból, azonos stratégián is meglett volna.

