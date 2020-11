Egyetlen személyi változás lehet a Renault szárnyalásának az oka?

Pat Fry, aki többek között a McLaren és a Ferrari volt főmérnöke is volt, az idény elejétől a Renault F1 Team csapatát erősíti és nem nehéz észrevenni, hogy azóta a francia gárda folyamatosan javuló formát mutat.

A sárga-feketék jelenleg harmadikak a bajnokságban és már most több pontot gyűjtöttek be, mint tavaly egész évben. Nagy segítség ebben, hogy Daniel Ricciardo révén két harmadik helyük is volt, Imolában pedig több pontot szereztek, mint a Red Bull – akik nullát.

Marc Surer, egykori Forma-1-es pilóta szerint is Pat Fry érkezése ennek a fejlődésnek a mozgatórugója: „Úgy érzem, mióta ő ott van, fejlődnek. Talán azért, mert van náluk egy olyan ember, aki tudja, hogyan kell a megfelelő irányba terelni a dolgozókat.” – mondta a svájci a Motorsport-Total.comnak.

„Lehet, hogy ez csak véletlen egybeesés, de mióta Pat Fry náluk van, egyre jobb és jobb az irány. Először még egy olyan autójuk volt, ami csak a gyors pályákon volt jó, most már nem csak ott. Magyarán valaki jó munkát végez.”

„Persze azért van náluk több más szakember is, akik híresen jó munkát végeznek, de ez a trend kiemelkedő, egyértelmű a haladás, és hogyha ez a vonal folytatódik náluk, akkor ennél csak erősebbek lesznek.”

