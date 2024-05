Egyetlen hibát követett el Norris a Miami Nagydíjon

Már a Miami Nagydíj előtt egyértelmű volt, hogy Norrisban megvan az, ami a Forma-1-ben a futamgyőzelmekhez kell, számos alkalommal megvolt már az esélye, hogy ezt bizonyítsa, és ezt a Sky Sportsnak írt elemzésében Martin Brundle is elismeri:

„Persze, Landónak már valószínűleg a 2021-es Orosz Nagydíj óta futamgyőztesnek kéne lennie, vagy az olasz verseny óta. Azonban a sors nem így akarta, így kételyek is felmerültek azzal kapcsolatban, mikor lesz meg neki az első, már ha meglesz.”

„Könnyű azt mondani, hogy a 28. körben a biztonsági autóval szerencséje volt, de ez nem a teljes igazság. Norrisnak kivárásra kellett játszania, miután Sergio Perez mögé került utóbbi betlije után az első kanyarban, szóval leszakadt az élmezőnytől.”

„Amikor átjutott rajta, erős tempót ment az új McLarennel, ahogy Oscar Piastri is, akinek szintén volt pár új alkatrész az autóján. Lőtávolságon belül maradt Max Verstappenhez képest, miközben maga mögött tudta tartani a két Ferrarit.”

„Maxnak komolyan a gázra kellett taposnia és így egy ritka hibát vétett a 14-es, 15-ös sikánban, letarolva a kanyar csúcsát jelző bóját, átrongyolva a kerékvetőkön. Meg is sérült az autója és be is kellett jönnie a virtuális biztonsági autónak.”

„A McLaren gyorsabb volt és tovább kinn tudtak maradni, ezért volt lehetőségük a biztonsági autó alatt kiállni Logan Sargeant és Kevin Magnussen ütközését követően. Ennek eredményeként a szokásos húsz helyett csak 11 másodpercet veszített, miközben riválisai a biztonsági autó mögött araszoltak.”

„Amint a biztonsági autó mögé ért, Lando választhatott: Vagy az utolsó kanyarból kiérve gyorsít ki, vagy a célvonalig lopódzik, mielőtt a gázra tapos, hogy ne legyen nagy távolság az első féktávig. Ő viszont a kettő közötti döntést választotta, ez volt az egyetlen hibája. Verstappen már leste a lehetőséget és nem volt egyértelmű, melyikük fog elsőként felbukkanni az első kanyar végén.”

„Norris végül későn tudott fékezni, a pályán tartotta az autót, utána pedig nagyszerű vezetést bemutatva 7,6 másodperces előnnyel nyert. A csapat meg van róla győződve, hogy a biztonsági autó nélkül is nyerhetett volna, de ezt már sosem tudjuk meg.”

Mindenesetre úgy tűnik, a McLaren új fejlesztései többet érhetnek, mint elsőre vártuk.