Egyes F1-es pályák „automatikus” hosszabbítást kaphatnak a zárt kapus nagydíjak miatt

Monza után a Hungaroring csatlakozott azokhoz, akik szerződést hosszabbíthattak. A magyar esemény kapcsán ez egy 2027-es dátumot jelentett. Ez remek hír a szurkolók és Magyarország számára is.

A Liberty Mediától Ross Brawn nyilatkozott a RaceFans kérdésére ezzel kapcsolatban, egyértelművé téve, hogy lépéseket tesznek annak érdekében, hogy olcsóbbá váljanak a versenyek ebben a világjárvány okozta pénzügyi nyomás alatt.

A fő cél, hogy egy hosszú távú partnerséget alakítsanak ki a pályákkal, így néhány esetben egyes pályák 1 évvel hosszabbíthattak, miután az idei évük bizonyos szempontból kiesik a zárt kapus esemény miatt. „Ez stabilitást ad számunkra.” - mondta Brawn.

A brit is úgy látja, hogy ez a fajta megközelítés meglehetősen reális volt, és folytatják a közös munkát. Spa szintén örül, hogy hosszabbíthattak az F1-gyel, ami alapján 2022-ig bebiztosították magukat a sportban. A hírről a Motorsport Week is beszámolt.

A hivatalos tájékoztatás szerint a helyiek ugyan csalódottak a közönség nélküli verseny miatt, ami alapesetben a régi számára gazdasági haszonnal jár, a FOM-mal kötött feltételek lehetővé teszik a veszteségek csökkentését.

Azzal pedig nagyon elégedettek, hogy zárt kapuk mögött is megrendezhetik a nagydíjukat, a globális válsághelyzet ellenére is. Spa már 1950-ben is része volt a bajnokságnak, és 1985 óta a Belga Nagydíj otthona.

