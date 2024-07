Bár a Red Bull nem olyan erős, mint 2023-ban volt, Max Verstappennel továbbra is számolni kell, az idei 12-ből hét versenyt ő nyert és mindenhol a lehető legtöbb pontot szerezte meg, miközben Sergio Perez a Kínai Nagydíj óta nem tudott dobogóra állni.

A Formula For Success egyik műsorvezetője, a volt csapattulajdonos, Eddie Jordan szerint ennek egyszerű oka van: „A kedves fickók nem nyernek semmiben, ez a probléma. Checo kedves fickó volt. El tudod képzelni Checót Lando helyében Ausztriában? Neki kellene Max ellen harcolnia, de nem teszi. Soha nem is fog. Soha nem is tudott!”

Perez jelenleg 137 ponttal lemaradva követi a világbajnokot az egyéni pontversenyben, ahol csak a hatodik helyen áll, de már a két Mercedes-pilóta is egyre közelebb van hozzá. Egybehangzó értesülések szerint amennyiben a Magyar és Belga Nagydíj sem sikerül jobban számára, a csapat életbe léptethet egy teljesítményalapú záradékot a szerződésében, elküldve őt a csapattól.

Jordan szerint azonban Verstappen nem ezt akarja: „Max azt akarja, hogy maradjon és nyilván ezt figyelembe kell venni, elég komoly beleszólása van abba, hogy ki a csapattársa, az is egyértelmű, hogy Verstappen inkább Perezt akarja, mint Sainzot!”

Adrian Newey közben tisztázta álláspontját a jövőjével kapcsolatban.