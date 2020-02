Egyelőre darabos a Williams munkája a Mercedes motorgondjai miatt

Claire Williams, a Williams helyettes csapatfőnöke nem volt túl boldog, amikor megkérdezték a jelenlegi helyzetről, miután már 3 motorgondjuk is volt, és nincs garancia arra, hogy nem lesz még több Barcelonában a hátralévő két napon.

Nicholas Latifi számára ez különösen rossz hír, mivel újoncként nagyon nagy szüksége van a megtett kilométerekre. Ma is ő volt az, aki alatt megállt a gép. Az alakulat már két motorcserén is túl van, és lehetséges, hogy úton van a következő.

„Sajnos ismét gondunk volt a technikával, és így nehezebb a tesztelés, Ma alapvetően az olajrendszer okozott gondot, de még mindig vizsgálják, hogy mi is történt pontosan. Természetesen abban bízunk, hogy minden rendben lesz, de egyelőre nincs túl sok szerencsénk ezen a területen.”

„Már háromszor is gondunk volt ezen a területen, amivel sok időt veszítünk, de ez egy technikai sport. Benne van a pakliban, hogy ezek a dolgok megtörténnek, különösen egy tesztelésen. Remélhetőleg ettől független maximalizálni tudjuk a pályán eltöltött időt.”

„Nyilvánvalóan nem mondom azt, hogy a lehető legfelkészültebb vagyok, már csak a kevesebb tesztek miatt sem. Újoncként ez nem könnyű, mert azt szeretnéd, hogy sokat legyél odakint. Sajnos ezek a technikai gondok nem segítettek.”

The Nicholas Latifi Williams FW43 is recovered to the pits on the back of a truck

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images