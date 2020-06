Egyelőre a Kínai Nagydíj lehet az egyetlen biztos F1-es futam Európán kívül?

Azóta azonban sokat változott a helyzet, és Kína képes lehet vendégül látni a Forma-1 mezőnyét, nyilvánvalóan a legmagasabb biztonsági intézkedések mellett. Sőt, Sanghaj akár két futamnak is otthont adhat idén.

Még több F1 hír: Már régóta tervezi a csapat eladását a Williams

Ezzel egy furcsa helyzet állna elő, és nemcsak a két verseny miatt, hanem rövid időn belül Kína három versenyt rendezne, mivel feltehetően a 2021-es naptárban is az elsők között kapna helyet. Egyelőre azonban még a 2020-as kalendárt sem erősítették meg.

Ebben a pillanatban 8 versenyről tudunk, amiket hivatalosan is bejelentettek, köztük a Magyar Nagydíjjal, a többi futamhoz hasonlóan zárt kapuk mögött, tehát közönség nélkül. Az F1 nem zárta ki azt az opciót, hogy később nézőket is fogadjanak, de nem akarják elsietni a dolgot a koronavírus miatt.

A hírek szerint az Osztrák Nagydíj előtt, tehát a következő napokban jelenthetik be a 2020-as naptár következő részét, amiben talán Kína is ott lesz. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója nemrég a Steirischen Wirtschaftnak adott interjút, és a naptárhelyzetről is mondott néhány szót.

Az osztráknak feltették a kérdést, hogy a Forma-1 miképpen tervezi növelni a naptárat a folytatásban, mivel még mindig csak 8 futamról van szó hivatalos. A 77 osztrák arra utalt, hogy egyelőre Kína tűnik biztosnak az európai versenyeken kívül.

„Feltételezem, hogy minden európai verseny a helyén lesz, de minden bizonnyal lesznek változások a tengerentúlon. Az egyetlen Európán kívül futam, aminek jelenleg rögzített a helye, az figyelemreméltó módon Kína.” - idézte a GP Blog a 77 éves Markót.

Figyelemreméltó, mivel mint azt fentebb írtuk is, Kínában kezdődött a vírus, jelenleg azonban jelentős mértékben javult a helyzet az ázsiai országban. Az azonban nem világos, hogy mikor rendezhet futamot, vagy futamokat Kína idén.

Ajánlott videó: