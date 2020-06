Egyedül a Red Bull tesztelt új fejlesztéseket a pályán az Osztrák GP előtt a top-csapatok közül

A korlátozások rendkívül szigorúak a Forma-1-ben, a tesztek kapcsán is. Azok az idők már elmúltak, amikor mindenki szabadjára, nagyobb korlátozások nélkül tesztelhetett a legnagyobb kategóriában. Más idők járnak.

A koronavírus okozta súlyos helyzet miatt hosszú heteken át nem dolgozhattak a csapatok, és a korábbi frissítéseket sem használhatták fel a versenyek halasztása vagy törlése miatt. Többen azonban igen komoly csomagokkal készülnek.

A középmezőnyből a Renault például három fejlesztési csomagot vont össze a hétvégén kezdődő Osztrák Nagydíj előtt, addig az élmezőnyből a Mercedes és a Red Bull pakol fel új fejlesztéseket az autójára, ráadásul nem is keveset.

Mint arról a hu.motorsport.com is beszámolt, a Red Bullnál egy frissített motor is érkezik a Hondától, hogy a lehető leggyorsabbak legyenek a Red Bull Ringen, ahol így is őket tekintik a favoritnak a címvédő Mercedes mellett.

Érdekes helyzet állt elő, mivel ugyan a Mercedes és a Ferrariis tesztelt az újraindulás előtt, csak a 2018-as autóikat használták, így semmilyen új fejlesztést nem próbálhattak ki. Ezzel szemben a Red Bull úgy döntött, hogy a 2020-as gépét viszi pályára egy forgatási napon. A 100 kilométeres teszten Alexander Albon gyűjthetett nagyon fontos adatokat a csapatának.

„A Honda tanult a múltból, és tudják, hogy azonnal ott kell lenniük. A Red Bull általában a szezon folyamán képes volt felvenni a ritmust, de most egy 8 versenyes táv vár rájuk. Ha eljutunk a 10. versenyhez, akkor már jóval több, mint a felénél fogunk járni a szezonnak, és soha nem lesz időd felzárkózni.” - idézte Kees van de Grintet a GP Blog az RTL GP-től.

A szakértő már az évadnyitó Ausztrál Nagydíj előtt is nagyon magabiztos volt, hogy Max Verstappen nyerhet. „Miért ne nyerhetnének most is? Persze még nem volt egy futam sem, de nagyon hiszek a csapatban.”

Allard Kalff felhívta a figyelmet arra, hogy Verstappen már a téli tesztek ideje alatt nagyon lelkes volt a Red Bull-Honda miatt. „Ott ültünk az az asztal mellett, ahol Verstappen a teljes csapatával foglalt helyet, és egyértelműen azt éreztették, hogy mindent elértek, amit akartak. Érezhető volt az önbizalom.”

„Már tesztelték is a 2020-as autót, és ők az egyetlen csapat, akik képesek voltak ezt megtenni a frissítéseikkel. A technikusok már meg is nézhették az adatokat.”

