Egyáltalán nem lesz eső az idei Belga Nagydíjon?

Ezen a hétvégén Belgiumban tér vissza a Forma-1 mezőnye a nagy nyári szünetét követően. A csapatok és a versenyzők mellett már a rajongók is várták ezt a pillanatot, folytatván a bajnoki üldözést, bár erősen a Mercedesnek és Lewis Hamiltonnak áll a zászló, aki már a Japán Nagydíjon bajnoki címet ünnepelhet.

Spa-Franchochamps egy nagyon híres és népszerű versenypálya a Forma-1-ben, mely a kezdetek óta jelen van a naptárban. Nemrég ezzel kapcsolatosan egy látványos összeállítást is készítettünk számotokra, benne a győztesekkel 1950 óta. Továbbra is Michael Schumacher a csúcstartó Belgiumban, mert nála többször senki sem tudott nyerni a belga aszfaltcsíkon.

Az elmúlt évtizedekben már több esős versenyt is láthattunk a Belga Nagydíjakon, de most úgy tűnik, hogy erről le kell mondanunk, hiszen pénteken és szombaton 10%, addig vasárnap is csak 20% körül van annak az esélye, hogy leszakad az ég. Igaz, hasonlóra is láthattunk már példát, majd hirtelen minden megváltozott és megérkezett az eső. A pálya hosszúsága és fekvése miatt nem egyszer fordult elő, hogy az egyik szektorban hevesen esett az eső, míg a másikban teljesen száraz volt az idő.

Pénteken, az edzésnapon 23°C körül várható a maximum hőmérséklet, addig ugyanez szombaton már közel 30°C lesz. A csavar a történetben az, hogy vasárnap könnyen lehet, hogy a maximum még a 20°C-ot sem éri majd el, ami megtréfálhatja a mezőnyt, mivel olyan körülmények között semmilyen adattal nem fognak rendelkezni a rajtig, és tudjuk, hogy a gumiknak milyen hatásuk van az idei szezonban.

