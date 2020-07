„Egy versenyzőt kivéve mindenkiben van bizonyos mértékű feszültség…”

A Magyar Nagydíj még el sem kezdődött, de máris rendkívül meglepő kép tárulhatott a szemünk elé: Max Verstappen a 12-es kanyarban kicsúszott a Red Bullal, és megtörte a kocsit. Végül a Red Bull emberfeletti munkájának köszönhetően el tudott rajtolni a holland pilóta, aki a második pozícióban futott be.

A baleset miatt Verstappent sokan kritizálták, a Holland Nagydíj igazgatója, Jan Lammers viszont úgy gondolja, nem érdemes túl nagy feneket keríteni a dolognak. A Magyar Nagydíj után Lammers a GPblognak nyilatkozott:

„Nem vonódok bele érzelmileg az ilyen dolgokba, teátrális értelemben pedig végképp nem. Max kicsúszott… ilyen egy karrier során többször is megtörténik. Ez megeshet a safety car mögött, a bokszutcában, tulajdonképpen bárhol.”

„Ha pedig egy olyan autót vezetsz, ami nem teljesen optimális, és amivel még nem értétek el a maximális potenciált, akkor hirtelen kicsúszhatsz. Elméletileg még mindig nagyon jó autó a Red Bull. De még nem fedezték fel a benne rejlő potenciált, még kiszámíthatatlan a kocsi.”

A 22 éves versenyző ráadásul pár perccel a balesete után kiválóan rajtolt a felszáradó pályán induló Magyar Nagydíjon: a hetedik helyről rögtön a harmadik pozícióba jött fel. Lammers szerint Verstappen nagyon erős mentálisan, és a helyzet is a kezére játszott.

„Pillanatnyilag Max a legnyitottabb versenyző a rajtrácson, mert minden más pilóta idegesen akar elérni jó teljesítményt. Valtteri Bottas a volán mögött arra gondol, hogy meg kell vernie Lewis Hamiltont, Charles Leclerc pedig jól akar teljesíteni Sebastian Vettel mellett. Minden versenyzőben van bizonyos mértékű feszültség, kivéve Maxban.”

A Holland Nagydíj igazgatója azt is kiemelte, hogy a legjobb Forma-1-es versenyzők is követtek már el hibákat, ezért sem furcsa, ami vasárnap történt.

„Sennától is láttunk olyan dolgokat, amelyek vezető pozícióban versenyezve megmagyarázhatatlanok voltak. Még a lehető legnagyobb sportolók is hülyén nézhetnek ki ilyenkor, hiszen annyi mindent csinálnak, hogy ebbe néha belecsúszik egy-egy hiba is.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 crosses the finish line with his team celebrating

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images