Egy újabb, rég nem látott helyszín szeretne beugrani az Orosz Nagydíj helyére Az Orosz Nagydíjat törölték a 2022-es naptárból a háborús helyzet miatt. Mióta kiderült ez az intézkedés, egyre több és több pálya jelentkezik be lehetséges beugrónak. Így tett most a spanyolországi Jerez is, ahol legutoljára 1997-ben rendeztek versenyt.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő Az idei orosz viadalnak szeptember 23-a és 25-e között kellett volna lezajlania, mivel azonban az ország megtámadta Ukrajnát, így a sportvilág is kénytelen volt különböző szankciókat bevezetni. A Forma–1 pedig egységesen úgy döntött, hogy eltörli a 2022-es futamot, ráadásul fel is bontja a szerződését a promóterrel, így vélhetően a következő években sem lesz ott verseny. Mivel azonban a sorozat ragaszkodna a 23 futamos idényhez, így muszáj egy helyettest találniuk. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint pedig Jerez is abban reménykedik, hogy átvehetik az Orosz Nagydíj helyét. Amennyiben ez összejönne, úgy 2012 után most először lenne ismét két viadal Spanyolországban. Akkor Barcelona mellett a valenciai utcai aszfaltcsíkon tartottak versenyt Európa Nagydíj néven. Még több F1 hír: Sainz: három-négy centit liftezik az autó nagy sebességnél Juan Marin, az andalúz régió alelnöke boldogan fogadta a hírt, miszerint megüresedett egy hely a naptárban. „Az egész világ tudja, hogy nagydíjat akarunk rendezni, és ezért is mentünk el Londonba másfél évvel ezelőtt." Hogy a valóságban mennyi esély van Jerez beugrására, az már más kérdés. Az utóbbi két évben a járvány miatt sok változáson ment keresztül a program, de Jerez sosem került igazán szóba, mint potenciális futamrendező, így vélhetően most sincs rá igazán sok esély, hogy bekerüljenek a naptárba. Portimao, Isztambul, de akár Mugello vagy a Nürburgring is a potenciális helyettesek között van, és figyelembe kell venni a földrajzi elhelyezkedést is, mivel az Orosz Nagydíj eredetileg egy triplahétvége első állomása volt Szingapúrral és Japánnal együtt, tehát a logisztikai tényezők is komoly szerepet játszhatnak. Ti mit szólnátok egyébként Jerez visszatéréséhez? Örülnétek neki, vagy vannak más pályák, ahol szívesebben látnátok újra F1-es futamot? Megvan az első három futam gumikiosztása, Ausztráliára merészet húzott a Pirelli