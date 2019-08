Egy újabb nagy név térhet vissza a Ferrarihoz: bejelentés a hétvégén?

A Francia Nagydíj óta egy teljes átalakítás zajlik a Ferrarinál az autó körül, de ez szép lassan a technikai szerkezetre is kiterjedhet. A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott arról a hírről, hogy Mattia Binotto hamarosan szinte csak a csapatfőnöki feladataira koncentrálhat, miután a technikai vezetéssel három szakembert bízott meg, így nem lesz külön technikai igazgatója a Ferrarinak.

A Ferrari, mely az időmérő edzéseken akár 40 lóerővel is többet adhat le a riválisoknál, a versenyeken még mindig szenved, elsősorban a gumik túlmelegedése miatt, mely a Mercedesen kívül mindenhol problémát jelent a mezőnyben. Az olaszok folyamatosan a megoldáson dolgoznak, de könnyen lehet, hogy ez csak 2020-ban, a következő idényre fog megvalósulni.

Jövőre csak nagyon keveset változnak a szabályok, így a Ferrari folyamatosan dolgozhat az autóján, anélkül, hogy minden erejét a következő verzióra összpontosítaná. Kérdés, hogy mennyire jók az SF90 alapjai, de ha azok reménytelenek lennének, akkor már biztosan nem fejlesztenék ilyen mértékben, mint jelenleg.

A Ferrarinak azonban igyekeznie kell, mert a Red Bull-Honda legalább ugyanarra a teljesítményre képes, és ha ez így folytatódik tovább, az osztrákok lesznek a fő riválisok, és nem a Mercedes, ami még nagyobb csalódást jelenthetne számukra. A színfalak mögött Binotto már megkezdte az újjáépítést, a szerkezet teljes átalakítását, melynek részeként Simone Resta vissza is tért az Alfa Romeótól. A tapasztalt technikai guru elsősorban a 2021-es projekten fog dolgozni a nagy szabályváltozások miatt.

Mattia Binotto, Chief Technical Officer, Ferrari, and Aldo Costa, Engineering Director, Mercedes AMG, in the Press Conference

Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images