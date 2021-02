Egy újabb közös pont Schumacherben és Alonsóban

Briatore még 1988-ban tette meg első lépéseit a Forma–1-ben, amikor a Benetton F1-es csapatának vezérigazgatója lett. Ő volt az is, aki a csapathoz csábította Schumachert, miután látta, hogy elképesztő tehetség rejlik benne. Három ember közül kellett választania: ott volt persze Schumi, aztán Heinz-Harald Frentzen és Karl Wendlinger.

„Én mindig is szerettem és mindig is ilyen beállítottságú voltam; kerestem a fiatal tehetségeket. Akkoriban három pilóta közül választhattam: Schumacher, Frentzen és Wendlinger. Mindenki azt mondta, hogy Frentzen legyen a befutó, mivel ő tűnt a leginkább ígéretesnek, én azonban Schumacher mellett határoztam, aki szenzációs és egyből pokoli gyors is volt.”

„Az istálló elképesztően lelkes volt, hogy két olyan versenyzőnk van, mint Schumi és Nelson Piquet.” A korábbi csapatvezető csak egyetlen olyan pilótát látott, aki összehasonlítható volt a futamokra való felkészülés terén Schumacherrel.

„A császár miatt mindenki az edzőterembe kezdett járni. Ő mindig fejlesztette magát, és amikor vége lett egy viadalnak, ő még csak meg sem izzadt. Ugyanez igaz Fernando Alonsóra is. Először is hasonló tehetséggel rendelkeztek a vezetés terén. Ez teszi lehetővé, hogy elszakadj az átlagtól, hogy szupersztár legyél.”

„Aztán ott voltak a versenyszimulációk. Ők ketten ugyanazokat az időket tudták futni; lenyűgözőek voltak” – zárta gondolatát Briatore. Ő aztán tényleg kiélvezhette a két versenyző elképesztő tudását, hiszen mindkettejükkel két világbajnoki címet sikerült nyernie.

Briatore Alonso baleset utáni állapotáról is nyilatkozott

A Mercedes 2021-es kihívásai