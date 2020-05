Egy újabb jel a Francia Nagydíj halasztására: Franciaország bejelentése

A Forma-1-ben eddig közel 10 nagydíjat halasztott el a koronavírus miatt. A soron következő ilyen esemény a Francia Nagydíj lehet, mely körül eddig is sok volt a kérdőjel. A most bejelentett korlátozások meghosszabbításával várhatóan a francia hétvége is halasztást fog kapni.

Legutóbb a Kanadai Nagydíj elhalasztását jelentették be, míg Franciaországban június végén rendeznék meg a nagy eseményt. Emmanuel Macron, Franciaország miniszterelnöke többek között azt is bejelentette, hogy július közepéig piros jelzést kapnak a nagyobb események, beleértve a fesztiválokat is.

Ezzel gyakorlatilag egyértelművé válhat, hogy Franciaország is csatlakozni fog az eddig elhalasztott nagydíjak közé, így Ausztria lehet a következő potenciális évadnyitó helyszín, ahol rögtön egy dupla nagydíjat rendezhetnek.

A Red Bull Ring nyitott erre, és ha meg is rendezik a versenyt, az a jelenlegi helyzetet tekintve talán nagyobb eséllyel lehet zárt kapus. Az elnök a televíziós beszédében azt is megerősítette, hogy még legalább 1 hónapig maradnak szigorú korlátozások az országban.

A Forma-1 közben tovább szünetel, meghosszabbítván a gyárlezárásokat, ami már a motorgyártó központokat is érinti. Ennek ellenére a Liberty Media hisz abban, hogy 19 futamot rendezhetnek meg az év végéig, feltéve, ha júliusban zöld jelzést kapnak. Az havi szinten 2-3 futamot jelenthet, vagy még többet a dupla-nagydíjakkal.

A következő potenciális időpont tehát július 5. Ausztriában, de ehhez szükséges a Francia Nagydíj halasztásának megerősítése, ami még nem történt meg.

