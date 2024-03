Egy újabb enstone-i veterán hagyja el az Alpine csapatát

Bell enstone-i munkássága egészen 1997-re nyúlik vissza, amikor az istállót még Benettonnak hívták. Összesen három különböző időszakot húzott le a csapatnál, 2018-ban viszont hátralépett egyet és azóta tanácsadóként segítette őket.

Az elmúlt években – sok korábbi technikai szakemberhez hasonlóan – ő is F1-en kívüli projektekben vett részt, és az Alpine Labsnél dolgozott, melynek célja a versenyzésben alkalmazott technológiák átültetése egyéb területekre.

Bár Bell közvetlenül már nem állt kapcsolatban az F1-es tevékenységekkel, mégis egyfajta kabalafigura maradt az istállónál, hiszen részese volt a korábbi sikerekben. A lánya, Katy is a csapatnál dolgozik elektronikai rendszermérnökként, és néhány futamra el is utazik.

Bell a karrierjét egyébként még a McLarennél kezdte, és 1988-ban részese volt annak a csapatnak, amely a világverő MP4/4-et tervezte. A Benettonhoz 1997-ben került, majd rövid időre a Jordanhez igazolt, mielőtt 2001-ben visszatért volna Enstone-ba. Ő volt a technikai igazgató Fernando Alonso két bajnoki címének idején.

2009-ben aztán a szingapúri crashgate kirobbanása és Flavio Briatore távozása után egy rövid időre csapatfőnök lett, 2010-ben pedig ügyvezető igazgatóként tevékenykedett. Ezt követően három évet töltött a Mercedes technikai igazgatójaként, és kulcsszerepet játszott a rendkívül sikeres 2014-es autójuk megalkotásában.

Ezek után kis ideig a Marussiánál is megfordult, de 2016-ban a Renault gyári szintű visszatérésével ő is visszakerült a csapathoz, ahol 2018-ig töltötte be a technológiai vezetői szerepkört. Bár a csapat állítja, hogy nincs köze hozzá, de Bell távozására éppen akkor kerül sor, amikor az Alpine szinte darabjaira hullott, hiszen a csapat ismét komoly átszervezéseket jelentett be.

Tavaly nyáron Otmar Szafnauer csapatfőnök és Alan Permane sportigazgató volt kénytelen távozni, miközben Pat Fry önként igazolt át a Williamshez. A mostani Bahreini Nagydíj után pedig kiderült, hogy Matt Harman technikai igazgató és Dirk de Beer aerodinamikai főmérnök beadta lemondását, aminek következtében az Alpine jelentősen átszervezi a technikai struktúráját.

A McLarenhez hasonlóan ők is egy hárompilléres szerkezetet alakítanak ki, ahol Joe Burnell lesz a mérnöki oldalért felelős technikai igazgató, miközben David Wheater az aerodinamikai oldalért, Ciaron Pilbeam pedig a teljesítményért fog felelni.

Hétvégén már jön is a szezon második futama. Mutatjuk, milyen időjárás várható Dzsiddában.