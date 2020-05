Egy újabb emlékezetes F1-es nagydíj az M4 Sporton: 1999, Európa Nagydíj

Ez a hét is sűrű lesz, mert jönnek az újabb online versenyek, köztük a hivatalos Virtuális Nagydíjjal a Forma-1-ben, amit az M4 Sport ezúttal is élőben fog közvetíteni, vasárnap este 7 órától, mint azt láthatjuk a Boxutca Facebook oldalán kitett képen is. Tekintve a legutóbbi két forduló izgalmait, minden okunk megvan arra, hogy a képernyők elé üljünk.

Nemrég számoltunk be egy igen különleges programról, aminek a középpontjában a tragikus körülmények között elhunyt Ayrton Senna áll. A brazil legendát ennyi idő után sem feledjük. Péntek este vetítik le az M4 Sporton az „Egy cserép virág helyett...” című magyar dokumentumfilmet.

Vasárnap délután pedig egy újabb retro futamot láthatunk, ezúttal 1999-ből. A helyszín a Nürburgring, mely az Európai Nagydíjnak adott otthont. Igazi káosz alakult ki, de a részletekről most sem szeretnénk írni, mivel sokan lehetnek, akik még nem látták a nagydíjat.

Aki pedig a versenyt az eredeti angol kommentálással szeretné megnézni, az ma 20 órától megteheti ezt, mivel a Forma-1 ugyanezt a nagydíjat ismétli. Az F1 hivatalos YouTube csatornáját ezen a linken keresztül érhetitek el, ahol teljes egészében levetítik a rajongóknak a nagy versenyt.

