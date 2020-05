Egy új terv a mezőny szorosabbé tételére: Az első 4 helyezett kevesebbet tesztelhetne a szélcsatornában

Az már biztos, hogy a 2019-ben meghatározott 175 millió dolláros költségsapkát még sorosabbra akarja húzni az F1, és erre a jelenlegi bizonytalan időszak a legmegfelelőbb számukra, amelyet a koronavírus-járvány okoz.

A tárgyalásokról kiszivárgott legfrissebb információk szerint jelenleg 145 millió dolláros költségsapkát fognak bevezetni 2021-ben, amely 2022-től tovább csökkenne, 130 millió dollárra. Ez azonban csak azokra a csapatokra vonatkozna, amelyek minden alkatrészt maguknak gyártanak: Ezek a Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault, és a Williams.

A technikai partnerségben álló csapatok, az Alfa Romeo, AlphaTauri, a Haas, és a Racing Point egy központilag meghatározott kedvezményben részesülnek majd, attól függően, mekkora a bevásárló listájuk.

Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, Zak Brown, Executive Director, McLaren, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team and Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, sit behind a model of a 2021 Formula 1 car

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images