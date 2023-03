Egy szezon után Russell máris új társat kap a Mercedesnél

Riccardo Musconi, aki a tavalyi idényben látta el ezt a feladatot Russell mellett, most hátralép egyet a versenycsapatból, pedig ő volt az, aki segített a britnek a Brazil Nagydíjon megszerezni élete első F1-es sikerét.

Musconi helyét azonban most Marcus Dudley fogja átvenni. Eddig ő volt az istálló egyik teljesítménymérnöke, de amikor szükség volt rá, versenymérnökként is tevékenykedett. Ilyen volt például a tavalyi Osztrák Nagydíj is, ahol Peter Bonnington helyére ugrott be, hogy Lewis Hamiltonnak segédkezzen.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy Russell zsinórban a harmadik évben dolgozik majd új versenymérnökkel, hiszen a Williamsnél korábban James Urwin látta el ezt a szerepet. Hogy ennek mekkora jelentőésge vagy hatása lesz a teljesítményére, az persze még nem tudható, de a pilóta és mérnöke közötti kapcsolat az egyik legfontosabb az F1-ben.

Nem véletlen, hogy Hamilton például olyan sokszor kiemelte „Bono” szerepét a saját sikereiben, melyeket a Mercedesnél együtt értek el. Russellnek tehát ebből a szempontból most némileg alkalmazkodnia kell, de minden valószínűség szerint nem ez fog dönteni az idei sikerességéről.

Sokkal inkább az lesz a fontos, mire képes a W14-es, amely továbbra is kitart a tavalyi egyedi koncepciója mellett, és az istálló elmondta, hogy a folytatásban sok új fejlesztés várható majd hozzá.