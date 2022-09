Egy rivális csapattal folytatná az Alfa Romeo, amit egy „óriási szponzoráció” húzhat keresztbe – sajtóhír

Pár héttel ezelőtt jelentette be az Alfa Romeo, hogy csak 2023 végéig maradnak névadó szponzorként a Sauber csapata mellett, míg a várakozások szerint 2026-tól az Audi lesz a Sauber partnere.

Azonban az elismert F1-es újságíró, Joe Saward úgy tudja, hogy az olasz autómárka nem akar ezt követően sem távozni a száguldó cirkuszból, és az egyik rivális istálló, a Haas ajtaján „dörömbölnek”.

Még több F1 hír: Ennyit fogyott a Red Bull autója az idei szezonban

Az üzleten pedig rendkívül érdekes módon egy nagy amerikai márka óriási szponzoráció üzlete húzhatja keresztbe, a jelek szerint tehát kapós lett az amerikai istálló, amelynek a 2023-as ülésére a nagy visszatérő lehet a favorit:

„Azt hallottam, hogy az Alfa Romeo emberei a Haas ajtaján dörömbölnek, és ugyanazt az ajánlatot teszik a Haasnak, amit korábban a Saubernek is, és a szponzoráció részét képzik a Ferrari motorjai is.”

„Nem vagyok biztos abban, hogy nyélbe is ütik az üzletet, mert azt is hallom, hogy egy óriási szponzoráció üzletet fog kötni a Haas egy nagy amerikai céggel, ami legalább három szezonra állni fogja a csapat költségvetését, és talán még ennél is tovább.”

„Csak találgatni lehet, hogy melyik cégről van szó, de szerintem nem egy gyártóról” – írta a szokásos, Green Notebook-os bejegyzésében Saward.

Saward értesülései ellentmondanak az Alfa Romeo hivatalos kommunikációjának, miszerint a Forma-1-en belül nem szeretnének csapatot váltani, hanem 2023 után inkább egy másik sorozatban vetnék meg a lábukat.

Magyarországon száguldozott Verstappen a Honda új járgányával (videó)