Egy régi ismerős is esélyes a Haas ülésére?

A Forma–1-ben nem túl gyakoriak a visszatérések, de azért láthattuk az utóbbi években is, hogy nem lehetetlenek. Most talán a 29 éves dán pilótának is lehetősége nyílhat, hogy korábbi csapatánál versenyezzen.

Miután kiderült, hogy a Haas szakít főszponzorával, az Uralkalival, ennek következtében pedig Mazepinnel is, máris megindultak a találgatások, hogy vajon ki válthatja az orosz pilótát a 2022-es szezonban.

Kezdetben minden jel arra utalt, hogy az istálló tartalékversenyzője, Pietro Fittipaldi lesz a befutó, azóta viszont változtak a dolgok. Gene Haas csapattulajdonos kifejtette, hogy vélhetően egy komolyabb tapasztalattal bíró versenyzőt ültetnének be Mick Schumacher mellé, aki csupán második idényét fogja megkezdeni.

Annyi egyelőre biztos, hogy Fittipaldi ott lesz a bahreini teszten, és csütörtök délután ő kezdheti majd meg a munkát, miután a csapatnak az első fél napot ki kell majd hagynia a logisztikai problémáik miatt.

A dán lap a saját forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy a Haas három lehetőséget vizsgál, és az egyik közülük Magnussen, aki 2017 és 2020 között versenyzett náluk. Mielőtt azonban megtörténhetne az esetleges visszatérés, több szerződéses kérdést is tisztázni kéne.

A korábbi F1-es pilótának ugyanis megállapodása van idénre a Chip Ganassi Racinggel az IMSA-ban, melynek bizonyos futamai egybeesnek királykategóriás versenyekkel, például rögtön a bahreini szezonnyitóval egyidőben rendeznek viadalt Sebringben.

Emellett pedig vélhetően Le Mans-ban is indulni fog majd édesapjával közösen. Arról pedig nem is beszélve, hogy Magnussen már leigazolt a Peugeot hiperautós projektjéhez, melyet a franciák idén indítanak be igazán, hiszen két vagy három futamon szeretnének rajthoz állni a szezon későbbi szakaszában.

Végezetül pedig maga Magnussen nyilatkozta azt az év elején, hogy semmi pénzért nem térne vissza a Forma–1-be, amennyiben nem harcolhat a győzelmekért és a jó helyezésekért, így tehát a mezőny jelenlegi egyik leggyengébb csapatánál való újbóli szerepvállalás eléggé furcsán adná ki magát mindezek után. Persze sosem lehet tudni, a Haasnak pedig nemsokára bejelentést kell majd tennie.

