Emiatt nem akart Albon a Ferrari mögött lenni, és most esőtáncot jár a Hungaroringen

A 2020-as szezon előtt talán senki nem gondolt arra, hogy Ferrarik, és Red Bullok fognak kiesni az időmérők második szakaszából, de egyelőre a legkisebb előrelépést az előző szezonhoz képest pont ezek a nagycsapatok tették meg.

A Red Bull pilótái Spielbergben, és most a Hungaroringen is szenvedtek az RB16 vezethetőségével, Alex Albon még a harmadik szabadedzésen is különös vibrációkra panaszkodott a csapatrádióban, az időmérőn pedig vezethetetlennek mondta a Red Bullt az első kanyarokban.

A thai pilóta a 13. helyről rajtolhat vasárnap, míg csapattársa, Max Verstappen szintén csak a 7. helyről. Albon maximálisan tisztában van azzal, hogy a helyzet messze nem ideális, ami sokba is kerülhet számára a mai futamon.

„Ez nem egy új helyzet. Úgy gondolom, hogy elég nehéz megtalálni a határokat az autóban. Könnyű hibázni, de nem ez jelenti alapvető kérdést. Nem volt könnyű odakint, és ez nyilvánvalóan meglepetés is volt.”

„A Red Bull Ringen sem volt csodálatos a helyzet, de azt gondoltuk, hogy itt kicsit jobban mennek majd a dolgaink a pálya miatt. Ez azonban nem így van. Nehéz megmondani, hogy ez miért van. Először is,a többiek hatalmas lépést tettek meg előre.”

„Ha megnézed a Mercedest, a Racing Pointot, vagy a McLarent, mindannyian előrébb léptek. Kicsit lassabbak vagyunk, mint tavaly. Ez nem túl borzasztó, de nem vagyunk abban a helyzetben. Az autó instabil itt-ott, és egyszerűen nem vagyunk elég gyorsak.”

„Minden autóhoz kicsit alkalmazkodnod kell a vezetési stílusoddal. Ez mindig egy bizonyos vezetési stílust igényel. Ez az autó sem különbözik a többitől ezen a területen. Ugyanakkor ez nem olyan, mintha millió kilométerre lennék a beállításokkal, mert ez még ezen a hétvégén sem rossz, csak megpróbáljuk mindezt ideálisabbá tenni.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Nyilvánvalóan az aerodinamika mindig is a legnagyobb tényezőt jelenti egy autó esetében, és csak megpróbáljuk megnézni, hogy mit tehetünk. Nem könnyű, főleg egy ilyen pályán, ami kiemeli az autó viselkedését.”

„Az időmérő edzésen a pálya folyamatosan javult, és végül nem tudtunk két kört futni a Q2-ben. Mindenkinek különféle melegítési rutinjai vannak a gumik kapcsán. A Ferrari például nagyon lassan halad a kivezetőkörökön, addig mi nem olyan lassan. Emiatt sem akartam mögöttük lenni, de az idő szorított bennünket, és csak néhány másodpercen múlt, hogy kitegyék a kockás zászlót.”

„Először Latifi mögött kellett lennem, de hidegek voltak a gumik, szóval az 1-es kanyarban azonnal blokkoltak a gumik, amivel alapvetően véget is ért számunkra az időmérő. Nehéz megmondani, hogy ott lehetünk-e a TOP-10-ben. Az időmérő különösen rossz volt, és eddig általában nem voltunk rosszak a futamokon.”

„Nem lesz könnyű, főleg itt, ahol nagyon fontos a rajthely. Ez más, mint a Red Bull Ringen, ahol lehet előzni. Ezt most ezen a pályán kell megtennünk, mert a stratégia részét tekintve nem sokat tehetünk. Nehéz lesz, de megpróbáljuk mindezt működőképessé tenni és előnyt faragni belőle.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Red Bull igen sok változtatást hajtott végre az autóján. „Igen, hogy őszinték legyünk, nagyon sok különböző alkatrész található az autóban. Javítottuk az autót, megtettünk egy lépést előre a pénteki naphoz képest, de ez még mindig nem az, ahol lenni akarunk.”

„Szeretném, ha esne az eső. Remélhetőleg ezzel változnak a feltételek. Hallottam, hogy erre van esély, és persze most egy kicsivel több esőt szeretnénk, mert valójában ez az egyetlen módja annak, hogy előrébb kerüljünk.”

„Továbbra is fejlődöm, tanulok és tapasztalok, de még mindig nem vagyok elégedett az időmérős tempómmal. Mindig úgy éreztem, hogy a köröm nem volt ideális, és voltak hibák, amikre nem lett volna szükség. Biztos vagyok benne, hogy a csapattal dolgozni fogunk a problémák megoldásán, és a srácok alaposan ráfekszenek a kérdésre. A korábbi szezonokban a Red Bull képes volt erre, és szóval biztos vagyok benne, hogy erősebbek leszünk a vége felé.”

