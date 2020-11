Egy pályabíró elmagyarázta, miért volt életveszélyes az imolai incidens

A Safety Car során hat versenyző kapott lehetőséget arra, hogy visszavegye körét az élen haladókkal szemben. Az Acque Minerale bejárata előtt haladtak el a pályabírók mellett, akik George Russell korábbi balesete miatt még mindig a törmelékeket takarították.

A csoport utolsó tagja, Lance Stroll jelentő sebességgel haladt el a munkások mellett. Az előtte autózó Sebastian Vettel „nagyon veszélyesnek” ítélte meg a szituációt.

A mostanihoz hasonló eset tavaly Monacóban fordult elő, ahol Sergio Perez két pályabíróhoz került közel a Safety Car alatt.

A RaceFans olyan pályabíró véleményét kérte ki, aki bár nem volt jelen az eseményeknél, de jelentős tapasztalattal rendelkezik F1-es versenyekkel kapcsolatban:

„A pályabírókra vonatkozó szabályok országról országra változnak. Nem egyértelmű, milyen figyelmeztetést kaptak a pályabírók a közelgő autókról az Emilia-Romagna Nagydíjon.”

„Egyes futamokon kijelölnek egy tapasztalt marsallt, aki kapcsolatban van a versenyirányítással, és az a feladata, hogy jól hallható módon (pl. füttyszóval) jelzi a pályán dolgozó pályabíróknak az autók közeledtét. Néhány munkás gyakran háttal áll a forgalomnak, ezért ezek a jelzések kulcsfontosságúak a biztonság szempontjából.”

„Mikor a körüket visszavevő versenyzőket elengedték a Safety Car mögül, a digitális zászlópanelen a ők a SC jelzés helyett a dupla sárgazászlós jelet látták azelőtt a kanyar előtt, ahol a pályabírók a pályát takarították.”

„A dupla sárga arra utal, hogy valami legjobb esetben is részlegesen akadályozza a haladást. Räikkönen észlelte ezt, és le is lassított, ami az utána érkezők tempóját is csökkentette.”

„A sor végén érkező Grosjeant mérnöke figyelmeztette a zászlókkal kapcsolatban. Nem tűnt boldognak a pályabírók miatt, amit meg tudok érteni. A lejtő, ahol dolgoztak, beláthatatlan terület egy F1-es autóból. A kanyarból kimenet nem számítasz arra, hogy emberek lesznek a pályán, de a dupla sárga jelzés éppen az ilyen esetekre vonatkozik.”

„Vettel hátrébb volt, mint az első csoportot alkotó versenyzők, így gyorsabban is érkezett a pályabírók mellé. A német időben észrevette a munkásokat, és figyelmeztette csapatát a helyzettel kapcsolatban.”

„A legaggasztóbb Stroll esete volt. Ijesztő volt látni, amilyen sebességgel elhaladt a bírák mellett, még sebességet is váltva. Úgy tűnt, a mérnöke nem figyelmeztette őt, és ő sem tulajdonított kellő jelentőséget a marsallok jelenlétének.”

„Ezekben az autókban a világ legjobb versenyzői ülnek, és joggal feltételezzük, hogy egyenesen menni nem okoz számukra nehézséget. Azonban pont néhány körrel előtte láttuk, ahogy Russell ugyanott elvesztette irányítását az autója felett. Ilyen események mellett nehéz elhinni, hogy a pályabírók teljes biztonságban vannak.”

„Szerintem át kéne gondolni azt, hogy jó ötlet volt-e engedni a kör visszavételét addig, amíg a pályamunkások a dolgukat végzik. Általában az a bevett szokás, hogy megvárják, amíg senki sem tartózkodik a pályán.”

„Úgy tűnik, hogy mivel már csak néhány kör volt hátra a versenyből, a versenyirányítás szerette volna felgyorsítani az eseményeket, és abban bíztak, hogy a versenyzők komolyan veszik a dupla sárgás figyelmeztetést.”

„Nehéz véleményezni a kollégáim munkáját, akik csak akkor tartózkodhattak a pályán, ha erre engedélyt kaptak. A tavalyi Monacói Nagydíjon láthattuk, milyen fontos, hogy a pályabírók csak a versenyirányítás engedélyével menjenek a pályára.”

„Véleményem szerint néhány versenyző zászlókkal kapcsolatos hanyagsága vezetett oda, hogy a helyzet ilyen komollyá vált. Talán jót tenne egy elbeszélgetés, ahol emlékeztetik őket ennek fontosságára.”

„Mivel az F1 idén sok új helyszínre látogat, az ehhez hasonló hibák gyakrabban előfordulhatnak, mint eddig. Fontos, hogy minden óvintézkedést megtegyenek a biztonság fenntartásáért” – vonta le a konklúziót a pályabíró.

