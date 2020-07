Egy nagyon más Alonso térhet vissza a Forma-1-be, aki mindent kihozhat a Renault-ból

Fernando Alonsót igazán ez győzhette meg a visszatérése kapcsán, mivel senki sem tudja, hogy 2022-től melyek lesznek a legjobb csapatok. A spanyol világbajnok nagyon hisz a Renault-ban, akikkel 2005-ben és 2006-ban nyert világbajnoki címet.

Alonso kapcsán nagyon sok pletyka jelent meg a sajtóban az elmúlt években, és többek között a Mercedesszel, a Red Bullal, valamint a Ferrarival is szóba hozták. Végül a Renault lett a befutó, és 2021-ben újra nekik fog versenyezni.

Alain Prost, a négyszeres világbajnok legenda is közvetlen kapcsolódik a Renault F1-es projektjéhez, aki természetesen nagyon boldog a veterán győztes visszatérésre miatt, ami egy új szintre emelheti Enstone-t.

„Fernando volt a három versenyző közül az egyik, akivel beszélgettünk – Sebastian és Valtteri is köztük volt. Valtteri azonban a Mercedesnek vezet, és jelenleg nehéz számára elhagyni őket.” - mondta Prost a neves és elismert Reuters hírügynökségnek, miután Bottas jól érzi magát a németeknél, akikkel a pletykák szerint megállapodott a folytatásról.

Prost azt is elmondta, hogy Vettelnél voltak kérdőjelek. „Nem tudtuk pontosan, hogy mi volt Sebastian motivációja... de Fernando mindig is kifejezte a motivációját a csapathoz való visszatérés kapcsán. Ez még az elmúlt évben is így volt, amikor Abu Dhabiban hosszú megbeszéléseket folytatunk vele.”

Alonso egy nehéz időszak után tér vissza, mivel a McLarennél nem úgy alakultak a dolgai, mint azt tervezte vagy szerette volna. A Hondával egyáltalán nem működött mindez, majd kiderült, hogy a Renault motorjával sem kellően gyors az autó. Előtte pedig a Ferrarinál egyszerűen belefáradt abba, hogy rendre csak második.

„Ami Fernandóval és a különböző csapatokkal történt, az volt számomra a legnagyobb probléma és kérdőjel. Erről sokszor beszéltem vele. Igazán bízom benne, hogy más filozófiát fog alkalmazni.” - tette hozzá Prost, aki úgy látja, Alonsónak nem tett rosszat az, hogy 2 évig távol volt az F1-től, miközben más érzéseket tapasztalt meg.

„Tudja, hogy mit fog kapni az autó teljesítménye szempontjából, és azt is, hogy 2021 kicsit nehéz lesz. Fel is fel készülve erre...” - nyilatkozta Prost, aki egy nagyon más Alonsóra számít, mint akit az emberek ismertek eddig, amiről már Cyril Abiteboul, a Renault csapatának főnöke is beszélt.

