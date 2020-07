Egy nagyon erős ok arra, hogy miért kellene Vettelnek újra a Red Bullnál vezetnie?

Sebastian Vettel 2010-ben, és 2012-ben csak az utolsó futamon tudta bebiztosítani magának a világbajnoki címet, azonban 2011-ben és 13-ban is dominálta a mezőnyt a Red Bullal.

Sebastian Vettel vezetési stílusa igen különleges a Forma-1-ben, a nagyon stabil hátsó tengelyt, és a normálistól eltérően az alulkormányzottságot kedveli, úgynevezett „kontrollált alulkormányzottsággal” vezet.

Nem véletlenül volt az első futamon különösen nehéz dolga, a Ferrari idén annak ellenére, hogy a leszorítóerőre fókuszált, meglepően könnyen tör ki hátul. A mezőnyből Sergio Perez vezet még hasonlóan, aki a jelenlegi mezőnyből szinte a legjobban kezeli gumikat.

Jacques Villeneuve szerint Vettelnek azért is vissza kellene térnie a Red Bullhoz, hogy ismét Adrian Newey autóit vezesse, amelyeknek mestere lett a 2010-es évek elején.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing celebrates with the team and Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer and Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Fotó készítője: XPB Images