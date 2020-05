Egy működőképes „bioszférát” hozhat létre a Forma-1 a nagydíjak megrendezése érdekében

A Liberty Media hosszú hetek óta dolgozik a 2020-as naptár átalakításán, de minden egyes nagydíj egyedi kérdéseket kínál a vírus miatt. Legutóbb már a Hungaroring is bejelentette, hogy ha lesz is Magyar Nagydíj idén, azt közönség nélkül kell megszervezniük.

A potenciális évadnyitó nagydíjhelyszín Ausztria, ahol két futamot rendezhetnek. Emellett természetesen sok más promóterrel is közösen dolgoznak az amerikaiak, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok.

A zöld jelzéshez azonban a kormányok jóváhagyása is szükséges. Ez pedig bonyolítja a kérdést, de mindent megtesznek, amit csak tudnak. Közben Ross Brawn az F1 Nation podcast-ben beszélt arról, hogy ez a bizonyos „bioszféra” hogyan nézhetne ki a Forma-1-ben.

„Az egyik a logisztikai kihívás, hogy mindenkit teszteljünk, és engedélyt adjunk a belépésre a paddockba, valamint a versenykörnyezetbe. Azt hiszem, ha egyszer ezt megtesszük, akkor mindenkit abban a környezetben tarthatunk, abban a bioszférában, amit egy másik verseny részére szeretnénk létrehozni.”

„Meglehetősen nehéz a korai szakaszban megtalálni a megfelelő versenyt, ahol elég jól tudjuk kontrollálni a környezetet. Ausztria nagyon jól illeszkedik ehhez. Van egy helyi repülőterük is, közvetlenül a pálya mellett, ahol az emberek chartereket bérelhetnek. Nincs túl közel a nagyvárosokhoz, és remek infrastruktúra van körülötte.”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM arrives at the circuit

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images