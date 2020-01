Egy McLaren, aminek meg kellett volna nyernie a bajnokságot?

A Forma-1 2005-ös szezonja igen érdekesen alakult, mivel a Renault és Fernando Alonso megállította Michael Schumacher nagy menetelését. Ebben az idényben azonban a német rekorder még esélyes sem volt, hiszen csak egy alkalommal nyert. Egyszerűen az alatta dolgozó Ferrari nem volt kellően versenyképes.

Schumacher végül a 3. helyen fejezte be a bajnokságot 62 ponttal a neve mellett, miközben közvetlen előtte Kimi Raikkonen 112 pontot, addig a spanyol riválisa 133 egységet gyűjtött. Ehhez képest Rubens Barrichello a másik Ferrarival 8. lett 38 ponttal. A brazilnak még győzelme sem volt, és Schumacher is azt a bizonyos Amerikai Nagydíjat húzta be, amin a mezőny legnagyobb része rajthoz sem állt a gumiügy miatt.

Ez az év másképpen is alakulhatott volna, mivel a McLarennél az MP4-20 nagyon versenyképes volt. Az Adrian Newey által tervezett konstrukció a 19 futamból 10 versenyt nyert meg, miközben 18 dobogós helyezés, 7 rajtelsőség és 12 leggyorsabb kör került a neve mellé.

Kimi Raikkonen, McLaren MP4/20 Fotó készítője: Sutton Images

További érdekesség, hogy a szezon során négy versenyző is rajthoz állhatott a géppel Juan Pablo Montoya sérülése miatt. Pedro de la Rosa egy 5., Alexander Wurz egy 3. helyet szerzett. Montoya egy igen gyenge kezdés után a kiírás második felében három alkalommal is nyert, addig Kanadában kizárták, míg a Magyar, a Japán és a Kínai Nagydíjon kiesett. Emiatt is gyűjtött csak 60 pontot.

Räikkönen számára minden bizonnyal a szezon első versenyein ment el a cím, hiába állt 19 futamból a naptár. Míg Alonso az első öt versenyből hármat megnyert, míg a másik kettőn harmadik és második lett, addig a finn egyszer nyert, egyszer kiesett, egyszer 8., egyszer 9., és egyszer 3. lett.

Kimi a legközelebb 2003-ban volt a címhez a McLarennel. Akkor mindössze 2 pont választotta el attól, hogy az első helyen zárja az évet. Az ugyancsak egy emlékezetes esztendő volt a Forma-1-ben, mely Schumacher újabb győzelmét hozta.

