Egy másik brit világbajnok szerint teljesen megérdemelt lenne Lewis Hamilton lovagi címe

A volt Forma-1-es világbajnok szerint Lewis Hamilton abszolút megérdemelné, hogy lovaggá üssék. A brit versenyző Újévkor kaphatja meg a címet a Sun információi szerint. Hill szerint ezzel nem csak a pályán nyújtott teljesítményét, hanem személyét és fekete pilótaként a sportban való korlátok ledöntését ismerik el.

Nem csak a sport csúcsára jutott el Hamilton, hanem egyetlen fekete pilótaként ezen felül is komoly hatása volt szerinte: „Lewis mindig is korlátokat döntött le, attól kezdve, hogy megérkezett a Forma-1-be, sőt, már a gokartos korszakában is a status quo ellen küzdött.”

„A lovagi cím elismerése lesz nemcsak a vezetési képességeinek, hanem annak is, hogy fekete pilótaként ajtót nyit mindenkinek, aki nem fehér. Eltörölte azt a feltételezést, hogy nem lehet ide eljutni csak a bőröd színe miatt.”

Hamilton kitüntetését hivatalosan még nem jelentették be, de Törökországban már megszerezte a hetedik bajnoki címét, ezzel beállítva egyet Michael Schumacher azon rekordjai közül, melyekből kettőt, a futamgyőzelmek és a pole pozíciók számát már megdöntötte 94-gyel és 97-tel.

Hamilton idén emellett kiállt az egyenlőségért, az antirasszizmusért és a sokszínűségért is. A Forma-1-et arra késztette, hogy ezen célok mellett kiálljanak és személyesen is elkötelezte magát ezen célok mellett. Hill szerint lovagként még nagyobb lehetősége lesz változtatni a világon:

„Nagyon ritka a sportunkban, hogy valakit lovaggá üssenek. Ez egy elismerése a környezetvédelmi és antirasszista kiállásának is. Szókimondó és jó célra használja a hírnevét. Fantasztikus nagykövete ezen céloknak és a lovagí címmel csak több lehetősége lenne ezt a munkát folytatni.”

