Egy legendás pilótáról nevezik el az austini pálya utolsó kanyarját Most hétvégén rendezik majd az Amerikai Nagydíjat Austinban, Texas államban, a Circuit of the Americas tulajdonosai pedig most hírül adták, hogy a pálya utolsó kanyarját az amerikai versenyzőlegenda, Mario Andretti nevére keresztelik át.