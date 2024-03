Egy KERS-szerű rendszer tolhatja 350 km/h fölé az F1-es autók végsebességét 2026-tól

Korábban már közölték, hogy az 1,6-literes, V6-os belsőégésű motorok teljesítményét 535 lóerőre csökkentenék, míg ezzel egyidőben a villanymotor teljesítménye 470 lóerőre nő, még az MGU-H kiiktatásával is. Az FIA bemutatta a 2026-os motorszabályzat legújabb vázlatát, ami új funkciókat is rejt az erősebb hibrid rendszerek számára, ami javíthatja a pályán látott párbajokat.

Már jó ideje ismert volt, hogy az érkező erőforrásoknak lesz egy gombnyomásra elérhető előzési módja, ami a jelenlegi, automatikus erőbeosztást váltaná fel. A rendszer részleteit azonban eddig nem tették közzé és bár még a legújabb vázlatban sem világos minden, az 5.4.8-as bekezdés alapján a keret már megvan.

A bekezdés első fele utat nyit az ERS-K hibrid rendszer előtt az energiafelhasználásra 345 km/h-ig, a második része pedig az FIA által „felülíró” üzemmódnak nevezett funkciót tárgyalja ki, mely az addig felépített energiamennyiséget felülírva további löketet biztosítana az erőforrásnak 355 km/h-ig.

A másodlagos funkció egy stratégiai szempontot tulajdonít az energiával való gazdálkodásnak, a versenyzőnek kell ugyanis majd eldönteni, mikor használja el a rendelkezésére álló pluszenergiát. Hasonló a KERS-funkcióhoz, ami 2009 és 2013 között szerepelt a Forma-1-ben és a versenyzők adott plusz energiát használhattak vele támadáshoz, védekezéshez vagy jobb köridő eléréséhez.

Tekintve, mekkora szerepe lesz a hajtáslánc hibrid részének 2026-tól, ez azt jelenti, hogy a csapatoknak nem mindig áll majd rendelkezésére a „felülíró” funkció, így ha idejekorán elhasználják, akkor hátrányba kerülhetnek a kör következő részében vagy az elkövetkező körökben.

A kerék a kerék elleni párbaj csak az egyik helyzet lesz, ahol a pilóták és versenymérnökeik használhatják a funkciót, egy körön, csaták alatt és versenytávon is alkalmazható lesz ugyanis. Az új szabályzat 2008 óta a legtöbb gyártót vonzotta a sportágba, a jelenlegi négy beszállító mellé az Audi és a Red Bull Powertrainsbe beszálló Ford is csatlakozik.

Ahogy az már korábban ismert volt, az FIA az új karosszériákkal az autókat 40-50 kilóval könnyebbé tenné, valamint rövidebbek is lesznek. Szélességük is csökken. tíz centiméterrel. További változás lesz majd, hogy mozgatható aerodinamikai elemekkel csökkenthetik a légellenállást a csapatok az egyenesekben. A sorozat technikai igazgatója, Pat Symonds további részleteket is elárult, erről itt olvashattok.