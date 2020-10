Egy huszárvágással a Haasban köthet ki Mick Schumacher is

Ahogy korábban megírtuk, egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a Haas egyik ülését Nyikita Mazepin foglalja majd el 2021-ben, és erről szóló cikkükben a Motorsport.com olasz kollégái azt is megírták, hogy a másik ülésre a legnagyobb esélyes Mick Schumacher.

Bár a legtöbben arra fogadnának, hogy Schumacher az Alfa Romeóhoz fog menni, elvégre náluk mutatkozott volna be élesben a Nürburgringen, most a csapat belső forrásaira hivatkozva már a RaceFans is azt írja, hogy valószínűbb, a Haashoz rakja legendás hétszeres világbajnokának fiát a Ferrari.

Hogy miért? A Ferrari jelenlegi gyenge teljesítménye lehet az ok, ami rövid távon szinte biztosan nem látszik javulni. A Haas alkatrészeket, hajtásláncokat és egyéb komponenseket is kap Maranellóból, sőt, a szélcsatornájukat is használhatják.

Az ezekről szóló szerződés idén járt volna le, de végül eltolták 2022 végére a koronavírus-járvány, és az új szabályok bevezetésének az elhalasztása miatt, miközben a Haasnak továbbra is roppant kevés saját létesítménye van. alkatrészeiket is a Dallara gyártja.

Utóbbi tény miatt ők a tökéletes csapat azok számára, akik éppen egy fiókcsapatot keresnek – korábban a Renault is jelezte, hogy nyitottak egy hasonló megállapodásra más csapatokkal. A Haas üzletmodellje pontosan illik ebbe a felállásba, és bár lehetnek buktatók, több, mint egy évük van felkészülni.

A belső források ez alapján arra számítanak, a Ferrari annak érdekében, hogy magukhoz láncolják a Haast, felajánlják nekik Schumachert, akinek már a nevében hatalmas szponzori lehetőségek rejlenek, ami nagyot dobna a csapat bevételein, ez pedig kiegészítve Dmitrij Mazepin rubeljeivel könnyedén megadhatja a csapatnak azt a stabilitást, amire régóta vágynak.

