Egy görcs majdnem megfosztotta Verstappent az F1-es bajnoki címétől

Verstappen óriási esélyt kapott Fortunától a vasárnapi Abu Dhabi Nagydíjon, amikor Nicholas Latifi összetörte a Williamsét, és a biztonsági autónak a pályára kellett gurulnia.

Miután a Mercedes szerint a saját szabályait is áthágva Michael Masi engedélyezte a verseny újraindítását, Verstappen friss lágyakon támadhatta a már több, mint 40 körös keményeken köröző Hamiltont, a tapadáselőnyét kihasználva bátran bevetődött a Mercedes mellé az 5-ös kanyarban, és az ezt követő két egyenesben is kivédekezte a hétszeres világbajnok támadásait.

Ezt az előzést azonban jóval nehezebben tudta megcsinálni Verstappen, mint az kívülről tűnt, árulta el a holland az F1TV-nek vasárnap, miután hivatalossá vált, hogy elutasították a Mercedes második óvását is.

„A biztonsági autós fázis alatt tudtam, hogy az egykörös szétlövés és a frissebb gumik jelentik majd az esélyemet, de a legviccesebb az, hogy amikor már az utolsó körben közel jártam hozzá, brutálisan begörcsölt a lábam a 2.-3. kanyar környékén.”

„Így is padlógázzal vettem be a kanyart, de össze kellett szorítanom a fogaimat, mert annyira fájt. Az előzést követte még a két hosszú egyenes, és nagyon nem élveztem a csatát Lewis ellen így, hogy görcsben állt a lábam.”

„Nagyon örültem, hogy a 9-es kanyar utám kezdtek leülni a dolgok, és így kicsit hamarabb el is emelhettem a gázról a lábamat a 12-es kanyar előtt, mert már elviselhetetlen volt a fájdalom – ez azonban mind csak még érzelmesebbé tette az egész versenyemet” – mondta Verstappen, aki azt is elismerte, hogy azért ő is izgult a rajt előtt.

„Ez a nap egy érzelmi hullámvasút volt. Reggel természetesen én is izgultam, ahogyan beszálltam az autóba, miután tudtam, hogy a világbajnoki cím a tét, majd ez megismétlődött az autóban is, amikor úgy tűnt, hogy elbukom a címet.”

„Mindig is azt mondtam, hogy a legutolsó körig nyomni fogom neki, nem akartam hagyni, hogy úgy látszódjon, könnyű dolguk van, és próbáltam hinni abban, hogy valami még történhet, ami nekem kedvez majd a verseny végén.”

Amennyiben a Mercedes úgy gondolja, hogy beadja a fellebbezését a versenybírók vasárnap esti döntésére, arra csütörtökig van idejük - addig, és az esetleges fellebbezési eljárásig még nem tekinthetjük Verstappent teljes értékű világbajnoknak.