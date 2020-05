Egy fordulat végén idén Német Nagydíj is lehet a Forma-1-ben

A Forma-1 minden lehetőséget megragadna arra, hogy idén sok futamot rendezzen, noha júliusig biztosan nem lesz egy nagydíj sem. Legalábbis a terv az, hogy július elején Ausztriában kezdődjön meg a bajnokság, és rögtön egy dupla-futammal.

A Bild korábbi jelentése szerint nemcsak Ausztriában, hanem Silverstone-ban és a Hungaroringen is dupla-versenyt rendeznének, ami igazán jó hír lenne a rajongók számára. Ahogyan azonban Chase Carey, a Liberty Media első embere fogalmazott, valószínűleg az első versenyek zárt kapusak lesznek.

Mindeközben a FAZ.net arról számolt be, hogy a Liberty Media a Hockenheim ring vezetőségét is megkereste, és egy nagydíj megrendezésének átfutási idejéről érdeklődtek. Mindez azt is jelentheti, hogy a Forma-1 nyitott lenne egy hockenheimi futamra, ami eredetileg nem szerepelt volna a tervek között.

A koronavírus miatt azonban az Európán belüli pályák még fontosabbá válhatnak, miközben már Imola is jelezte a szándékát egy zárt kapus futamra. Az Auto Bild Motorsport megkereste a hockenheimi illetékeseket a kérdésben, és megerősítést kértek, de eddig a pontig nem kaptak választ.

Hockenheim pénzügyi okok miatt vesztette el a tagságát a Forma-1-ben, miután más promóterek sokkal magasabb összegeket tudnak fizetni a rendezésért cserébe. Az F1 alapvetően pedig ebből és a televíziós marketingből származó bevételekből él.

Ha idén kevesebb, mint 15 versenyt rendeznének meg az F1-ben, akkor a műsorszolgáltatóknak lehetőségük lenne a díjak átszabására, ami a sportnak bevételkiesést jelentene. Emiatt is akarnak legalább 15 nagydíjat rendezni.

Monaco és Franciaország már kiesett a sorból, és a Bild naptárjában Spanyolország, Hollandia, Ausztrália, Kanada, valamint Belgium sincs ott. Ez pedig egyre érdekesebbé teszi a helyzetet, és mivel a csapatok központjai Európában vannak, sokkal könnyebb, költséghatékonyabb, és biztonságosabb lenne, ha minél több futamot rendeznének ezekben az országokban.

A Liberty Media teljes szabad kezet kapott a naptár átalakítására, így abban gyakorlatilag egymaguk dönthetnek. Az FIA mellett a csapatok is zöld utat adtak erre. A vezetőség igyekszik kihasználni ezt, hogy minél hamarabb összeállítsák az új 2020-as naptárat.

