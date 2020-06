Egy fertőzött csapat vagy versenyző miatt még nem fognak lefújni egy F1-es nagydíjat

A Forma-1 nagyon sokat tanulhatott az évadnyitó Ausztrál Nagydíjból. A mezőny noha elutazott az évadnyitó helyszínre, már a pénteki szabadedzésen sem gurulhattak pályára. Eleinte úgy tűnt, hogy mindezt a McLaren pozitív koronavírus-tesztje és kivonulása ellenére is megteszik, a Mercedes meggondolta magát, és az volt az a pont, amikor a dominó elindult.

Azóta számos más versenyt halasztottak el, vagy töröltek. Monaco, Franciaország és Hollandia idén már biztosan nem rendez futamot, és úgy hírlik, Szingapúr, valamint Kanada is csatlakozhat ehhez a listához, valószínűleg nem utolsóként.

A Forma-1 ma adta ki az átdolgozott 2020-as F1-es naptár első felét, a vártnak megfelelően kizárólag európai futamokkal. Chase Carey, a Forma-1 első embere elmondta, dolgoznak a folytatáson, de a helyzet még mindig bonyolult, így semmit sem akarnak elsietni.

Az F1 nagyon szigorú korlátozásokat tervez bevezetni ezeken a hétvégéken, aminek az is a része, hogy nem engednek be nézőket a pályára. A csapatokat is el fogják különíteni egymástól, és folyamatosak lesznek a tesztek.

Mivel a vírus még mindig jelen van, azzal a lehetséges forgatókönyvvel is számolni kell, hogy lehetnek fertőzöttek az adott hétvégéken. Ez akár komoly hatással is lehet a világbajnokságra, és nemcsak az adott versenyhétvége kapcsán, mert ha megfertőződne egy versenyző, például egy világbajnoki kihívó, az teljesen átírhatja a forgatókönyveket.

A Forma-1 mindent el akar követni annak érdekében, hogy a lehető legjobban kizárják a fertőzés esélyét. Emiatt rendkívül, soha nem látott szigorú korlátozások lépnek érvénybe a nagydíjakon, elkerülvén a káoszt.

Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO and Chase Carey, Chairman, Formula 1 talks to the press Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

A Forma-1 hivatalos weboldala természeten erre a területre is kitért a Carey-vel való beszélgetése során, aki egyértelművé tette, hogy az eljárások már érvényben vannak, így még az sem fogja az adott esemény leállítását jelenteni, ha egy versenyző megbetegszik, vagy egy csapat kivonul az eseményről, mint tette azt a McLaren Melbourne-ben. Mindez még nem fogja földre kényszeríteni a nagydíjat.

„Az a helyzet, melyen belül egy személy pozitív tesztet produkál, még nem vezet a verseny megszakításához. Arra ösztönözzük a csapatokat, hogy vegyenek részt az eljárásokban, szóval, ha egy személyt karanténba kell helyezni, akkor képesek vagyunk ezt megtenni, szállodába helyezni őket, és helyettesíteni.”

„Van néhány dolog, amikről beszélnünk kellene, és dolgozni rajtuk. A „mi lenne, ha” egy túlságosan is széles kört alkot ahhoz, hogy mindenre legyen egy megoldás, de egy csapat még nem fogja a verseny törlését eredményezni.”

„Be fogunk vezetni egy olyan procedúrát, ami szerint egy fertőzés megállapítása még nem vezet a verseny visszavonásához. Ha egy versenyző fertőzött, a csapatoknak vannak még versenyezői.”

Emiatt minden eddiginél fontosabbá válhatnak a tartalékok, akik hatalmas lehetőség előtt állhatnak. Carey igyekezte hangsúlyozni, hogy az F1 és az FIA milyen részletességgel próbálja kialakítani ezeket a forgatókönyveket.

„Természetesen az FIA oroszlánrészt vállal ebben a folyamatban. Sok tekintetben voltak irányadók a folyamat egészségügyi és biztonsági kérdéseiben. Számos külső szakértővel működtünk együtt. Szigorú iránymutatások vannak érvényben, valószínűleg ezen a ponton egy 80-90 oldalas könyvről beszélhetünk, ami mindent tartalmaz, kezdve az utazástól, az ottani szállodákban való tartózkodási folyamatokkal, ideértve a pályán lévő folyamatokat is, az étkeztetést, a mosdó használatát, és így tovább.”

Chase Carey, Chairman, Formula 1 talks to the press Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Mielőtt megérkeznénk, mindenkit tesztelni fogunk. Két naponta lesznek a tesztek. Vannak folyamatok arra vonatkozólag is, ha valaki fertőzött lesz. Ez is egy lehetőség, emiatt készen kell állnunk arra, hogy kezeljük azt, ha pozitív lesz az egyik teszt. Dolgozunk a nyomon követés bevezetésén is. Két lehetőségünk van erre.”

Ross Brawn, az F1 Motorsport ügyvezető igazgatója már beszélt erről korábban, hogy egyfajta „bioszférát” akarnak létrehozni a sporton belül annak biztosítása érdekében, hogy elszigetelve maradjanak helyi közösségektől. Carey megerősítette ezt.

„Sok szempontból olyan lesz, mintha egy buborékban élnénk, amikor felszállunk a charter járatokra. Ellenőrzött lesz a szállítás a szállodákba, a transzport oda-vissza a pályáról a szállodákból. Valószínűleg lesznek úgynevezett részbuborékok is, amik különböző funkciókat fognak ellátni, és a folyamatok irányítására lesznek felállítva, ellenőrizve a megfelelő védőfelszerelést és a társadalomi távolságot.”

„Nyilvánvalóan felismerjük, hogy a sportunk egy olyan sport, amin belül időnként nem lehet tartani a 2 méteres távolságot a csapaton belül az egyes ágazatok között. Amikor egy autó behajt a bokszba, és a 4 gumit le kell cserélni, nem lesz meg a 2 méter az emberek között. Gondoskodnunk kell arról, hogy rendelkezzünk a szükséges eljárásokkal az említett kockázatok minél hamarabbi kezelésére.”

Ajánlott videó: